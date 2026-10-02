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全黑皮卡丘、夢幻 娃娃吊飾、潮T登場

僅在洛杉磯會場限量開賣 海外販售資訊未公布

日本潮流教父藤原浩主導的「fragment design」宣布再度攜手知名IP寶可夢，於ComplexCon 2026迎來全新「黑魂寶可夢」聯名系列！經典全黑皮卡丘與夢幻玩偶吊飾、極簡潮T將於10月3日至4日在美國洛杉磯「ComplexCon 2026」活動現場獨家開賣。由「裏原宿之父」藤原浩主導的設計企劃「fragment design」，將再度與寶可夢推出全新聯名企劃！雙方這次最新合作選在潮流界年度盛會「ComplexCon 2026」登場。這次合作延續了自2018年啟動的「THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON（FRGMT）」黑色風格，把皮卡丘、夢幻等寶可夢變成全黑設計，將再次掀起全球「黑魂寶可夢」搜刮熱潮。這次發表的全新聯名系列，完全顛覆了寶可夢過往鮮豔可愛的色彩設定，以fragment design標誌性的黑色為主色調，本次合作預計推出黑色皮卡丘與夢幻玩偶吊飾，把皮卡丘與夢幻換上俐落的酷黑質感造型，並推出適合隨身佩帶的絨毛吊飾娃娃；以及極簡潮流短T，在黑色衣身上印有大型黑色皮卡丘或夢幻圖案，並融入FRGMT代表性的閃電元素與街頭風格。官方透露，本次合作主要以實體潮流商品為主，目前並未公布任何遊戲相關的連動更新。寶可夢和藤原浩的合作，最早是在2018年10月啟動的「THUNDERBOLT PROJECT」計畫，當時藤原浩大膽改變皮卡丘原本顏色，把黃色改成黑色設定，在The Pokémon Company內部被視為禁忌之一，但藤原浩憑藉極簡美學，堅持以黑白線條與黑色呈現，轟動潮流圈的「黑色皮卡丘」就此誕生。該系列隨後在美國紐約「HYPEFEST」、東京亞馬遜時裝週（Amazon Fashion Week Tokyo）及東京銀座快閃店亮相，成為潮流與動漫跨界結合的指標性作品。本次合作商品，預計在美國洛杉磯當地時間10月3日、10月4日舉辦的「ComplexCon 2026」限量販售，未來是否開放線上、海外販售，要等官方公布。