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▲武藤彩芽長相甜美，曾當過啦啦隊、模特兒、主播。（圖／IG@mutoayame）

日本氣象主播武藤彩芽過去擔任《Weathernews LiVE》氣象主播時，曾在直播中發生一場連她本人都笑到不行的放送事故，她原本透過iPhone操作畫面向觀眾預報天氣，沒想到手機突然不聽使喚，不僅沒有順利顯示預定內容，還直接跳回她的iPhone私人畫面，Safari瀏覽器、LINE等App一度全被播送出去；突如其來的狀況讓武藤彩芽急著操作手機補救，最後只能一邊低頭狂按、一邊忍不住甜笑，意外成為這段直播最經典的畫面。武藤彩芽播報氣象時，直播畫面左側同步顯示她的iPhone螢幕，怎料操作途中突然卡住，Safari頁面跟著跑了出來，畫面上甚至能看見「Apple」、「Wikipedia」等瀏覽紀錄，讓她瞬間發現大事不妙，立刻低頭想把畫面關掉。偏偏愈急愈關不掉，她一邊操作、一邊尷尬到笑出聲，最後乾脆伸手遮住手機，頻喊「不好意思，抱歉，失禮了。」試圖阻止更多私人內容繼續被公開。這段放送事故後來被剪成影片上傳YouTube，標題直接寫著「太焦急結果把iPhone藏起來的彩芽」，截至目前已累積超過535萬次觀看，但最讓網友笑翻的不是出包，而是武藤彩芽慌張時完全藏不住的反應，有人笑說：「我還以為她的搜尋紀錄會出現什麼不得了的東西」、「還好不是LINE聊天畫面」，也有人注意到她的搜尋內容相當普通，虧她「就算搜過『鮟鱇魚 吊切 高畫質』之類的東西也還是很可愛」。武藤彩芽1996年8月31日出生於北海道札幌市，現年30歲，大學時期就跨進表演圈，2015年曾通過北海道日本火腿鬥士啦啦隊「Fighters Girl」徵選，2017年參加「札幌Collection 2017」時，被活動工作人員相中挖掘，之後轉當模特兒，2018年登上札幌Collection伸展台，也曾獲《CanCam》任命為北海道親善大使。她結束模特兒活動後，一直很想成為播報員，在2020年考進氣象資訊公司Weathernews成為氣象主播，2022年離開節目後加入經紀公司Cent.FORCE，持續以自由主播、氣象主播身分活動，同年宣布結婚，並於2025年迎來第一個女兒。