我是廣告 請繼續往下閱讀

王祖賢與齊秦曾是演藝圈最受矚目的金童玉女，他們因合作電影《芳草碧連天》結緣，兩人的戀情分分合合超過17年，兩人一度買好新房、論及婚嫁，齊秦卻於2001年爆出與前女友的「私生子風波」，成為壓垮王祖賢的最後一根稻草，事後她心死分手，遠走加拿大淡出演藝圈，雙方的人生迎接不同的篇章。王祖賢與齊秦於1987年合作電影《芳草碧連天》擦出火花，男帥女美的組合很快成為外界焦點。齊秦曾為王祖賢創作歌曲，王祖賢也曾為齊秦拍《懸崖》的MV，兩人愛得濃烈，卻也因個性、工作與外界壓力多次分合。據傳2001年兩人已買好婚房，見過雙方家長談好婚事，外界原本以為這段愛情終於能修成正果之際，齊秦的前女友方美芳突然帶著兒子現身，指控兒子的親生爸爸就是齊秦，因撫養費問題與齊秦對簿公堂。齊秦當年的私生子消息曝光後，瞬間讓外界譁然，也讓王祖賢對齊秦的信任受到重大衝擊，最終在2002年前後正式分手，這段多年愛情也就此畫下句點。分手後王祖賢逐漸淡出演藝圈，遠赴加拿大生活，鮮少公開露面並且單身至今，齊秦方面則與小24歲的中國妻子孫麗雅結婚並育有子女。值得注意的是，近日王祖賢在接受訪談節目專訪大方聊到昔日情史，外界多年來盛傳她是「為情所傷」才避走加拿大，對此她表示是明星的身分讓她感到非常疲憊，因為長期處在高強度的拍戲環境與聚光燈下，私下的她又是個害怕陌生人目光的人，種種考量之下才選擇離開演藝圈。如今回首往事，她抱持著非常淡然且豁達的態度，表示：「這個感情是個債啊，我也覺得還完了。」她認為緣分盡了就該放下，並分享自己對人生的體悟：「愛可以有，可是不要有情，因為情包含太多複雜的東西，像是佔有、嫉妒和貪嗔癡。」