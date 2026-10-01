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台北市免費營養午餐才上路1個月，食安疑雲卻接連浮現，松山區民族國小近日傳出多名學生吃完小卷後出現嘔吐、腸胃不適；台北市長蔣萬安說明，校方已將檢體送驗，700多名學生中，僅有一個班級9名學生身體不適。這讓民進黨台北市議員簡舒培氣炸痛批：「難道對台北市政府而言，因為不是你們家的小孩，所以，他們就只能是一個個『個案』、一筆筆統計數字嗎？」簡舒培表示，別忘了，每一個數字背後，都是爸爸媽媽最愛的寶貝，是原本活蹦亂跳、開開心心去上學的孩子。「爸爸媽媽要的，其實沒有那麼難！」她強調，除了查明真相、確實改善，也希望有人願意好好說一句：「對不起，我們做得還不夠好，我了解你們的心疼與不安。我們會把事情查清楚，把該補的漏洞補起來，盡全力避免再有孩子受傷。」這樣，很難嗎？簡舒培質疑，台北市政府處理事情的SOP，讓家長感受到的只有一句：「這麼多人都沒事，為什麼只有你們有事？」孩子的不舒服，難道還要湊到足夠的人數，才值得市府重視？其他人沒事，就能抵銷這些孩子承受的痛苦嗎？免費營養午餐是市府的政策，食安更是市府必須守住的底線。宣布政策、宣傳政績的時候，市長站在最前面；出了問題，也請站到孩子與家長面前，承擔責任。「我們過去引以為傲的行政體系，為什麼會讓求助的家長如此失望？」簡舒培呼籲蔣萬安市長，平常喊「中央不做，我們來做」的豪氣，到了孩子需要保護的時候，怎麼就不見了？請拿出同樣的魄力，接住孩子與家長的求助。好好關心、好好調查，也為做得不夠好的地方，好好說一聲對不起。