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▲吉伊卡哇上《M Countdown》表演〈島之歌〉韓文版。（圖／翻攝www.mnetplus.world）

▲表演完〈島之歌〉，吉伊卡哇、小八貓、兔兔、賽蓮有近Cut特寫。（圖／翻攝www.mnetplus.world）

日本超人氣角色《吉伊卡哇》跑去韓國出道打歌了！吉伊卡哇、小八貓、兔兔與賽蓮今（1）日驚喜登上韓國音樂節目《M Countdown》，約台灣時間下午5點22分左右登場，穿著草裙帶來《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》歌曲〈島之歌〉韓文版，整段舞台約2分鐘，從走位、舞蹈到最後韓團打歌必備的「結尾妖精」定格鏡頭一樣沒少，規格完全比照偶像舞台，超認真的陣仗反而萌到不行。舞台一開始由兔兔、吉伊卡哇、小八貓穿著綠色草裙登場並帶來〈島之歌〉韓文版，3隻跟著音樂左右搖擺、扭動身體，背後布景也一路從草原、海島切換到熱鬧市集；唱到後半段，原本歡樂的氣氛突然變調，舞台瞬間轉成幽暗洞穴，電影中的關鍵角色賽蓮正式現身，兔兔一看到牠立刻嚇到全身發抖，接著4隻一起完成後半段表演，最後再回到海島場景收尾，每一幕都呼應《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影情節。更有哏的是，《M Countdown》沒因為台上站的是吉伊卡哇布偶就省略韓國打歌節目的招牌流程；韓國偶像表演結束後，鏡頭通常會特寫每一名成員數秒，讓藝人對著鏡頭擺表情、比愛心或耍帥，這個環節被粉絲稱為「結尾妖精」；沒想到吉伊卡哇也有4人版的結尾定卡，圓滾滾的大頭佔滿畫面，模樣相當可愛。《吉伊卡哇》原名「ちいかわ」，意即「這又小又可愛的傢伙」，由日本漫畫家nagano創作，2020年起在X連載，2022年改編成電視動畫。故事主要圍繞膽小愛哭的吉伊卡哇、溫柔又會照顧朋友的小八貓，以及自由奔放的兔兔，牠們看似每天吃東西、玩耍過著可愛日常，其實也得工作、考試、接討伐任務賺錢，甚至隨時可能碰上危險怪物，「可愛外表配上殘酷現實」也成為作品最鮮明的特色。因為深受各國歡迎，今年7月推出電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，片長100分鐘，故事描述兔兔帶回一張神祕的「特別島嶼邀請函」，上頭不只宣稱討伐報酬高達平常100倍，島嶼限定拉麵與甜點更全部「免費」，讓吉伊卡哇一行人立刻搭船出發；沒想到看似好康的合宿之旅暗藏危機，海獺師傅也察覺高報酬背後不太對勁，隨著眾人深入島嶼，人魚傳說與真正的祕密逐漸浮上檯面。