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國防部昨宣布，新版體位區分標準將於10月31日正式上路，但過去規定智商85以下為免役體位，新版則修為智商70以上、84以下服替代役B級、智商未達70、持身心障礙證明者免役，引發議論。役政司長沈哲芳解釋，民國92到96年期間，智商70到85之間也要服國民兵，韓國智商71到85也要做社會服務要員，相當於替代役，所以就參考過往訂定。沈哲芳說，替代役A級體位相對較好，基本上是服外勤包括警察跟消防，替代役B級體位，則是從事政府輔助性勤務工作或者是社會福利機構等內勤工作，這就是現行的內容，也評估過替代役B級應該可以勝任。沈哲芳說，基礎訓練結束後，也會跟各部會需用機關訓練銜接，請他們在訓練時要把這些因素考慮進去。沈哲芳強調，替代役B級體位訓練不是新創的，以往替代役乙級的體位也要接受補充兵的訓練，現階段也有補充兵的訓練，陸軍104旅、302旅也都有訓練補充兵的訓練，也已經溝通交流，等替代役B體位役男進來後，會請有補充兵訓練經驗的軍職教官協助把工作做好。