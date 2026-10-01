南投鹿谷知名景點「妖怪村」，以日式妖怪文化打造的特色街景，曾經吸引許多遊客慕名前往，然而如今卻傳逐漸變冷清，有網友分享自己再度造訪，結果現場卻沒有什麼人潮，貼文曝光後引起廣大迴響，不少人點出最大問題，表示「園區實在太小，不到5分鐘就能逛完」、「東西販售價格太高」等，完全是不會再造訪第二次的景點。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出，很久沒有去南投鹿谷鄉的妖怪村，結果整個景點變好冷清，是我太久沒有來了嗎？妖怪村以前不是人很多的嗎？哪裡有問題？
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「已經超過15年沒去，竟然還存在，一次性景點」、「真的超級無聊的地方，沒有幾分鐘就逛完了，現在都吃團客吧」、「自由行國旅根本不會安排去那裡，超級無聊東西又貴」、「幾年前有去回味一次，果然還是一次性景點」、「幾年前有去，園區超級老舊又小，逛不到幾分鐘就想走了」。
南投妖怪村紅極一時！人潮大減「園區老舊、太商業化」成敗筆
根據清境農場官網介紹，妖怪村是2009年新創立的文創商圈，座落於溪頭自然教育園區旁，當時創立時，因為濃厚日式枯枝鳥居、神隱少女風格的街景及原創妖怪傳說，加上以妖怪主題及溪頭特色商品為主，包括咬人貓麵包、溪頭餅、銀杏酥、庇運湯等創意商品，迅速在網路爆紅，讓妖怪村每到週末就人潮擁擠的熱門景點，全盛時期創下一年200萬人次的遊客紀錄，也拯救了溪頭風景區的觀光動力。
不過近幾年隨著出國人潮越來越多，妖怪村也因為創立時間久遠，園區太過老舊、販售的東西一成不變，加上物價又比較高，都成為民眾詬病的話題，即便現在園區免門票，全天24小時開放，對於遊客來說吸引力還是相當不足。
南投妖怪村遊客評價超兩極！一個景點玩出5顆星、1顆星的評論
記者仔細查找Google景點最新一個月的評價，真的超級兩極，給予五顆星的遊客表示：「妖怪村有販售日本紀念品和食物，還會上演一些表演。我順道進去逛了逛，感覺挺有趣的」、「是個很像日本的景點我去一次就覺得他的商店街很熱鬧晚上開燈更有氣氛」、「溪頭玩必要的打卡點，以前帶小孩來時超多人的，現在人潮銳減」。
給予一顆星評價遊客則表示：「園區真的只逛5分鐘就沒了，無聊到不行」、「主題包裝與實際內容落差大，妖怪村的妖怪元素不足，主題性不強」、「設施和建築有老化感，路面坑洞較多，行走體驗不佳」、「整體旅遊品質有點失望。園區很多地方看起來比較老舊，路面也有不少坑坑疤疤，走起來不太舒服。商店販售的東西價格普遍比外面貴」、「感覺應該要換主題了，早期大家經濟不好，只能靠這樣去幻想在日本，吸引台灣人去參觀，現在大家都能出國了，園區還不更新.....。」
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南投妖怪村紅極一時！人潮大減「園區老舊、太商業化」成敗筆
根據清境農場官網介紹，妖怪村是2009年新創立的文創商圈，座落於溪頭自然教育園區旁，當時創立時，因為濃厚日式枯枝鳥居、神隱少女風格的街景及原創妖怪傳說，加上以妖怪主題及溪頭特色商品為主，包括咬人貓麵包、溪頭餅、銀杏酥、庇運湯等創意商品，迅速在網路爆紅，讓妖怪村每到週末就人潮擁擠的熱門景點，全盛時期創下一年200萬人次的遊客紀錄，也拯救了溪頭風景區的觀光動力。
不過近幾年隨著出國人潮越來越多，妖怪村也因為創立時間久遠，園區太過老舊、販售的東西一成不變，加上物價又比較高，都成為民眾詬病的話題，即便現在園區免門票，全天24小時開放，對於遊客來說吸引力還是相當不足。
記者仔細查找Google景點最新一個月的評價，真的超級兩極，給予五顆星的遊客表示：「妖怪村有販售日本紀念品和食物，還會上演一些表演。我順道進去逛了逛，感覺挺有趣的」、「是個很像日本的景點我去一次就覺得他的商店街很熱鬧晚上開燈更有氣氛」、「溪頭玩必要的打卡點，以前帶小孩來時超多人的，現在人潮銳減」。
給予一顆星評價遊客則表示：「園區真的只逛5分鐘就沒了，無聊到不行」、「主題包裝與實際內容落差大，妖怪村的妖怪元素不足，主題性不強」、「設施和建築有老化感，路面坑洞較多，行走體驗不佳」、「整體旅遊品質有點失望。園區很多地方看起來比較老舊，路面也有不少坑坑疤疤，走起來不太舒服。商店販售的東西價格普遍比外面貴」、「感覺應該要換主題了，早期大家經濟不好，只能靠這樣去幻想在日本，吸引台灣人去參觀，現在大家都能出國了，園區還不更新.....。」