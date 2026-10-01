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很久沒有去南投鹿谷鄉的妖怪村，結果整個景點變好冷清，是我太久沒有來了嗎？

▲南投鹿谷知名景點「妖怪村」創立至今已經邁入16年，近日有網友前往朝聖發現人潮減少非常多。（圖/溪頭妖怪村官網）

南投妖怪村紅極一時！人潮大減「園區老舊、太商業化」成敗筆

全盛時期創下一年200萬人次的遊客紀錄，也拯救了溪頭風景區的觀光動力。

園區太過老舊、販售的東西一成不變，加上物價又比較高

▲近幾年隨著出國人潮越來越多，妖怪村也因為創立時間久遠，園區太過老舊、販售的東西一成不變失去新鮮感，人潮已經不如以往。（圖/Google評價）

南投妖怪村遊客評價超兩極！一個景點玩出5顆星、1顆星的評論