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民進黨新竹市長參選人莊競程將在明（2）日晚間於龍山西路空地舉辦「神火百藝」大型火舞活動，但卻遭在地國民黨議員陳慶齡質疑涉嫌賄選，因為該團體公開表演票價至少2千元，且活動地點鄰近新竹變電所，恐有公安疑慮。對此，莊競程辦公室痛批，根本和市府聯合打壓參選人，該活動也與消防局報備，並依據中央指引出具安全計劃書，已規劃救護人力、動線及消防安全分組。莊競程競選辦公室指出，九月初即針對火舞表演相關規範請示消防局，消防局表示，本市明火表演申請均針對「室內」，戶外空間則無明確規範，亦無申請流程與表格，也無准駁權。為求慎重與安全，莊競程競選辦公室仍主動向消防局報備，並參考中央指引出具安全計劃書，除落實舞台安全距離，並預先規劃救護人力、動線及消防安全分組。此外，表演團隊使用的燃料為高閃點煤油，不僅物理特性穩定、揮發度低，大幅降低突發燃燒可能性，更是國內外專業火舞團普遍採用的安全油品。莊競程競選辦公室表示，「即將成真火舞團」為享譽國際的知名表演團體，在全國各地進行多次巡演，對於舞台結構與表演安全防護皆有經驗與證照，請特定議員不要假借名義，將手伸向無辜的藝文團體。新竹消防局也發新聞稿表示，內政部消防署已於今年9月17日正式發布「火舞展演安全管理指引」，且市府於9月30日正式受理該辦公室函送之活動安全維護計畫，消防局自當依法行政、依規辦理，雖然該指引性質屬行政指導且無直接罰則或活動准駁權限，但市府基於公共安全守護責任，仍依中央最新規範逐項檢視活動安全規劃，並全力輔導主辦單位完善各項防護作為。