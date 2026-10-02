，以砲轟官方「是在惡整我們嗎？」的謝淑薇為例，昨日下午16點打完女雙後，一路等到晚上22點才進行混雙，期間只能待在選手休息室發呆，詹皓晴更扯、要連續打2場，結果第一場還被安排在晚間19點出賽，打完已經20點30分，官方給予90分鐘休息，22點再打混雙，讓她也大嘆無奈。

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1日2戰體能尚可應付 比賽時間卻不友善

總共有男女單、男女雙與混雙5個項目，從首輪開始進行，除了中央球場外，還有兩側B、C、D總共4個球場消化賽事，但昨天1日各組進行到8強階段，雙打賽事都要面臨1日2戰考驗

何承叡從早等到晚 詹皓晴卻連打2場

詹皓晴則在1日2戰情況下，當日第一場女雙還被安排在晚上18點出賽，最後實際開打時間接近19點，結束後竟然又接續與何承叡混雙賽事，中間官方貼心給予90分鐘休息時間。

2026年第20屆名古屋亞運網球項目，這次軟網、硬網全部集中在名古屋市區的東山公園網球場，硬網賽事所有項目濃縮在7天打完，報名多項目的選手面臨一日2戰考驗可以理解，但出賽時間安排卻相對地獄硬網賽事從9月27日一路打到10月3日，，現場訪問謝淑薇、何承叡等人，都認為體能上相對還能應付，但比賽時間實在看不太懂。何承叡男雙、混雙分別打進4強與8強，男雙被安排在第一場進行，正中午與許育修搭檔男雙，最終拿下銅牌，比賽13點30分打完，他下一場與詹皓晴合拍混雙賽事，被安排在晚上22點進行，得在球場等待超過8個小時。與何承叡、謝淑薇兩場比賽相隔差距太大，甚至完全不知為何調整，也不只是中華隊選手面臨「地獄級」賽程考驗，昨日與詹皓晴剛打完女雙的中國好手郭涵煜，同樣也是只獲得90分鐘休息時間下，就馬上再戰混雙，而他們的對手就是詹皓晴。