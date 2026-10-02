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歌手王Aden王淯騰上月30日在社群發文，透露自己身高186公分，在台北都找不到夠高的單槓，沒想到卻被網友嗆說「看過本人一定沒有186」，甚至打賭如果王Aden在24小時內去赤腳量身高就捐五萬，想不到王Aden馬上自證成功，為此網友也爽快捐錢，搞笑的是，連韓國網紅龍鬚糖小哥都出面當里長伯公證。Aden日前在Threads發文請教，因為自己身高有186公分，在台北總是找不到適合自己健身的單槓，「但是普通公園的單槓都偏矮不能站直，請問台北哪個戶外地點有超過2.5米高的單槓？」不過Aden馬上就被酸民留言開嗆，「看過本人絕對沒有186公分，一刀未剪去任一診所測量，真赤腳、186，我24小時內捐五萬整給任意弱勢團體。」想不到Aden真的迅速公開了自己量身高的一刀未剪影片，上頭顯示著186.3公分，然而這時，那位網友的帳號卻突然消失了。「該不會是願賭不服輸吧？」在許多網友的質疑聲音下，特別會用中文罵人因此在網路上爆紅的韓國網紅龍鬚糖小哥，幫忙當公道伯里長發文：「今天跟王王Aden打賭的那個人帳號被封了，他請我發照片證明他已經有捐錢」，同時附上網友捐款五萬元到萬海航運慈善基金會的截圖。龍鬚糖小哥貼文公開後，吸引許多網友前來留言，「一個敢量，一個敢捐，一個里長伯」、「從韓國的台灣辦事處升格成為台灣人的調解委員」、「為什麼這都有你的局」、「王aden長了一張168的臉但長到186」、「主業是賣龍鬚糖，副業是調解委員會。」