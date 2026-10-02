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行政院長卓榮泰昨呼籲立法院，11月底前三讀今年度中央政府追加預算案，以利提升能源韌性、有效維持民生物價穩定。卓榮泰今（2）日上午赴立法院備詢前受訪時再度呼籲，希望總預算跟追加預算，都能在法定的憲法期限完成，盼立法院成為行政院的助力，不要形成國家各種競爭的阻力。卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢。媒體會前詢問，追加預算若無法通過，社福津貼是否無法發放？卓榮泰回應，今天就是來爭取總預算、追加預算，都能在法定的憲法期限完成，讓行政院能按照既定的程序跟步驟往前走，希望立法院成為行政院的助力，而不要形成國家各種競爭的阻力。為穩定油電營運，卓榮泰昨呼籲立法院11月底前三讀今年度中央政府追加預算案，以利提升能源韌性、有效維持民生物價穩定；行政院也說，若追加預算案無法在今年底前審議完畢，包含回溯至7月1日發放的軍公教專業與主管加給，以及多項社福支出加碼恐都失效。