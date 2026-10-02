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美股4大指數週三（1日）漲多跌少，市場關注美債殖利率走勢及聯準會後續利率政策，主要指數終場小幅走揚，其中費城半導體指數上漲1.59%，台積電ADR也上漲0.66%，收在459.20美元，帶動台股今（2）日開高33.73點，以48387.22點開出，漲幅0.07%。不過，盤中指數翻黑，截至目前下跌52.54點，來到48300.95點，跌幅0.11%。今日權值股表現方面，台積電（2330）開盤上漲5元，以2515元開出，漲幅0.2%；聯發科（2454）開低20元，以4960元開出，跌幅0.4%；鴻海（2317）開低1元，以253元開出，跌幅0.39%。法人與市場今日持續關注美股科技股表現，以及半導體族群能否延續強勢。費城半導體指數昨日大漲，也為台股電子權值股帶來支撐，不過台股近期持續創高，盤中震盪幅度及量能變化仍是市場關注焦點。