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道奇球星大谷翔平即將迎接季後賽挑戰，場外也再度掀起話題。美國權威體育媒體《Sports Illustrated》推出大谷翔平紀錄片《Ohtani: Made In Iwate》，並於美東時間1日進行世界首映，節目可透過SI TV、串流平台與YouTube頻道收看。這部作品從大谷的故鄉岩手縣出發，走訪奧州市、花卷東高校、北海道與東京，試圖解答全球棒球迷都好奇的問題：大谷翔平到底是如何被「養成」的？根據《Sports Illustrated》節目頁面介紹，《Ohtani: Made In Iwate》片長約1小時32分鐘，由SI主持人Max Whittle走訪日本，足跡包括大谷的故鄉岩手縣奧州市、花卷東高校、北海道日本火腿鬥士時期相關地點，以及東京等地，聚焦大谷成長過程中的文化、環境與棒球養成背景。這部紀錄片並不只是回顧大谷在大聯盟締造的二刀流成就，而是把鏡頭拉回他成為全球巨星之前的起點。節目開宗明義便指出，大谷不只是運動偶像，他的影響力已經滲入日本日常生活，從故鄉到都市街頭，都能看見這名球星被視為國民級象徵的存在感。紀錄片也訪問多位與大谷生涯密切相關的重要人物，包括花卷東高校棒球部監督佐佐木洋、日本火腿與日本武士隊前監督栗山英樹，以及大谷天使時期總教練梅登（Joe Maddon）。佐佐木洋是大谷高中時期的重要啟蒙者，過去外界熟知的大谷「目標達成表」也與花卷東養成體系密不可分；栗山英樹則是大谷職業生涯另一位關鍵人物，當年日本火腿願意讓高中畢業的大谷挑戰投打二刀流，成為改變棒球史的重要決定之一。SI在紀錄片中也回顧，日本火腿當年冒險指名大谷，並提出讓他同時投球與打擊的發展藍圖，才讓大谷選擇留在日本職棒起步。這段過程也是今日大谷能在MLB重新定義「二刀流」的關鍵前傳。這部紀錄片的可看之處，在於它沒有只把大谷塑造成「天才神話」。從故鄉、家庭、學校、職棒養成到日本棒球文化，節目試圖說明，大谷的成功並非只靠天賦，而是長時間被紀律、環境與價值觀堆疊出來。《Sports Illustrated》節目內容也提到，大谷從小受到父親與教練影響，重視努力、團隊、全力奔跑與自我要求。這些看似基本的棒球教育，後來變成他在大聯盟面對巨大壓力時仍能保持穩定的底層力量。