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▲Ryu（如圖）今年6月坦言銀行存款僅剩4萬日圓，面對每月高達13萬日圓的房租壓力讓他吃不消，只好到餐廳打工維持生計。（圖／翻攝Ryu YouTube）

百萬YouTuber「Ryu」和日本前妻Yuma雙雙出軌後宣布離婚，男方隨後將小三女畫家扶正，沒想到分手後卻遭控家暴，導致形象重挫，頻道流量與商業合作大受影響，Ryu也坦言破產，銀行存款僅剩4萬日圓（約新台幣7800元）。近日他則透露自己終於找到工作，將加入台灣跨境電商「比比昂（Bibian）」，正式成為一名社畜。Ryu透過影片更新近況，他穿著西裝、打上領帶透露終於找到工作了，成為台灣跨境電商「比比昂（Bibian）」的正式職員，Ryu表示：「真的很感激，很像做夢一樣。」不用再為了經濟與房租擔憂。他也紀錄入職第一天的過程，「比比昂」是PChome 旗下的日本代購平台，整合了日本各大電商平台，幫助台灣人能夠以「一條龍」的方式把日本商品買回家。而Ryu在新公司的職位是「牌社員」（行銷專員），負責拍攝行銷影片，帶觀眾了解日本選品與代購幕後過程，以及公司如何從0到如今的規模，吸引更多人了解、關注。老闆也吐露對Ryu的期望，希望今年能透過他的影片替公司新增20萬的會員人數，對此Ryu則一口答應，對自己相當有信心，期盼和公司一起努力，「如果真的有一天日本變日常，我也是挺榮幸的。」Ryu自從出軌離婚、與中國女畫家分手並捲入家暴爭議後，頻道流量與商業合作大受影響，原本談妥的業配案幾乎全部取消，收入大幅縮水。起初Ryu陸續出售收藏多年的寶可夢卡牌、攝影器材以及二手衣物，換取現金短暫維持基本生活，不過YouTube廣告收入遠不如過去，Ryu今年6月坦言銀行存款僅剩4萬日圓，面對每月高達13萬日圓的房租壓力讓他吃不消，只好到餐廳打工維持生計。Ryu從過去出國旅遊不必看價格、隨時能買機票飛回馬來西亞的富裕生活，到如今去超市看到打折商品眼睛會發亮的處境，讓他有了深刻的體悟，也意識到風險管理的重要。