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泰國曼谷著名的唐人街耀華力路，1日下午發生恐怖事故，一輛電動車突然衝進天華基金會觀音廟，正在參拜的香客受到驚嚇，紛紛躲閃，現場一度陷入混亂。事故造成3人受傷，其中一名60歲女子遭車輛壓住，救援人員趕抵後將她救出，但傷勢相當嚴重。綜合泰媒報導，事發於1日下午1點多，一輛灰色電動車在開到寺廟附近時，突然失控，直接衝撞進廟內參拜區。報導指出，肇事駕駛是一名78歲男子，他稱自己患有高血壓，事發時身體突然感到不適、暈眩，才會誤踩油門，撞向正在寺廟內祈禱的人群。當地警方目前仍在調查確切事故原因，已調閱現場監視器畫面。撞擊也造成廟內部分設施受損，但供奉的觀音像並未受到明顯損壞。原文連結：