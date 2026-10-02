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行事曆驚見中國國慶、建軍節 網友質疑「這就是滲透？」

農業部證實出包 稱Android套件預設載入外部節日

農業部全面盤點旗下App 將強化委外履約督導

陳駿季致歉：不會再出現

農業部提供農民使用的「農務e把抓」App近日引發爭議，有民眾昨 （1）日發現Android版內建的「栽培作業曆」竟出現「10／1國慶日」、「8／1建軍節」等中國節日標註，相關截圖在Threads等社群平台流傳，引發外界質疑政府App把關不周。對此，農業部證實此事並致歉，表示問題是承攬廠商開發App時，使用的Android行事曆套件預設載入外部節日資料所致，目前已要求廠商更換套件、上傳修正版程式，同時啟動旗下App全面盤點。近日有民眾在Threads貼出「農務e把抓」App的行事曆截圖，只見10月1日被標示為「國慶日」，因此質疑「問什麼是滲透？這就是滲透！10／1國慶日？望周知。」貼文曝光後迅速引起議論。對此，農業部表示，「農務e把抓」Android版App的行事曆確實出現中國節日標註，造成外界疑慮，對此深表歉意。經查是承攬廠商開發App時，使用的Android行事曆套件預設載入外部節日資料所致，並非農業部自行設定相關節日內容。農業部在接獲通報後，已立即要求廠商更換相關套件，並完成新版程式上傳Google Play商店，目前仍等待Google Play審核完成後正式更新上架。農業部表示，除了要求「農務e把抓」立即修正外，目前也已啟動各項App全面盤點，檢視是否同樣存在使用不當外部資料的情況。後續也將強化委外專案的履約督導與內容檢查，避免因第三方套件或預設資料設定，導致政府數位服務出現錯誤資訊。「農務e把抓」主要提供農產品生產業者進行耕地與田間作業管理，其中「栽培作業曆」可依照不同作物及品種，預先規畫田間工作排程，協助使用者安排任務及掌握農務進度。同時，陳駿季2日早上在立法院受訪表示，這個部份經過查證，是廠商在做外掛行事曆時有錯誤、沒有處理；但是無論如何，雖然這是廠商的問題，農業部在監督上面應該要負責任，在他要鄭重地向使用這個App的人道歉。陳駿季也說明，該App已於1日晚上更新，在Google清單裡面，也透過管道完成更新，使用者重新打開就會系統更新，不會再出現這樣的問題。