今（2）日清晨不少北部民眾被隆隆戰機巨響嚇醒，Threads 等社群平台隨即湧入雙北、桃園及新竹民眾發文，驚呼「以為要打仗了」。對此，台北松山機場與軍方表示，這是「115年國慶大會空中操演」第二次全兵力訓練。除了今日演練外，10 月 5 日（一）清晨還會有一場空中操演，提醒民眾切勿驚慌。
🟡社群熱議戰機巨響！雙北桃竹民眾清晨嚇醒
今早不少住在台北市（中山、中正、大同）、新北市（三重、板橋、永和、新莊）、桃園（八德、內壢）及新竹地區的民眾，紛紛在 Threads 上發文表示聽到極具震撼力的戰機轟鳴聲。由於時間落在清晨 6 點到 7 點多之間，不少人在睡夢中被嚇醒，甚至有民眾直呼「以為要打過來了」、「心臟狂跳」，引起廣泛熱烈討論。不過也有部分民眾笑稱這是「特別的鬧鐘」，並互相提醒「10月到了，是國慶預演啦」。
根據 115 年國慶大會空中操演規劃，國軍於雙十國慶前夕進行多次空中操演與兵力訓練。除先前 9 月 23 日的航線空勘與 9 月 30 日的第 1 次半兵力訓練外，今（2）日清晨 06:05 至 07:40 實施第 2 次全兵力訓練。接下來在 10 月 5 日（一）同時間（06:05-07:40）還將進行第 3 次全兵力訓練。若操演期間遇天候不佳，將順延至預備日（10 月7 日 或 10 月 8 日）實施。
🟡松山機場航班異動！請旅客出發前確認動態
配合國慶空中操演進行，台北松山機場提醒，在全兵力訓練期間（如 10 月 2 日、10 月 5 日清晨 06:05 至 07:40），松山機場部分航班將會有相應的異動。松山機場特別呼籲有出行計畫的旅客，務必提早規劃行程，並在出發前往機場前向搭乘的航空公司確認最新航班動態，以免延誤既定行程。
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今早不少住在台北市（中山、中正、大同）、新北市（三重、板橋、永和、新莊）、桃園（八德、內壢）及新竹地區的民眾，紛紛在 Threads 上發文表示聽到極具震撼力的戰機轟鳴聲。由於時間落在清晨 6 點到 7 點多之間，不少人在睡夢中被嚇醒，甚至有民眾直呼「以為要打過來了」、「心臟狂跳」，引起廣泛熱烈討論。不過也有部分民眾笑稱這是「特別的鬧鐘」，並互相提醒「10月到了，是國慶預演啦」。
根據 115 年國慶大會空中操演規劃，國軍於雙十國慶前夕進行多次空中操演與兵力訓練。除先前 9 月 23 日的航線空勘與 9 月 30 日的第 1 次半兵力訓練外，今（2）日清晨 06:05 至 07:40 實施第 2 次全兵力訓練。接下來在 10 月 5 日（一）同時間（06:05-07:40）還將進行第 3 次全兵力訓練。若操演期間遇天候不佳，將順延至預備日（10 月7 日 或 10 月 8 日）實施。
配合國慶空中操演進行，台北松山機場提醒，在全兵力訓練期間（如 10 月 2 日、10 月 5 日清晨 06:05 至 07:40），松山機場部分航班將會有相應的異動。松山機場特別呼籲有出行計畫的旅客，務必提早規劃行程，並在出發前往機場前向搭乘的航空公司確認最新航班動態，以免延誤既定行程。