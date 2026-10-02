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睽違29年，我國空軍再度接收全新戰機，兩架F-16C/D Block70戰鬥機飛返台東志航基地。國防部長顧立雄今（2）日表示，年底前不會只有這兩架交貨，後續交付會跟美方專案管理室進行規劃。至於傳出機上電戰系統尚未測試完成，所以先以配重塊暫代，顧則否認此事，稱這是外界揣測，電戰系統已經在做測試，只能說都依照管制的節點在進行電戰系統軟硬體，也要跟新構型的飛機進行整合。顧立雄今陪同行政院長卓榮泰赴立院接受總質詢，針對2架全新F-16 C/D Block70今早將抵台，剩下64架何時抵台？顧立雄說，不會在年底之前只有這兩架交過來，後續的交付會跟美方專案辦公室進行規劃。現在因為陸續都在生產當中，那也有通過測試的飛機，飛返的時間會再跟美方來進行協調。顧立雄說，為了維持戰略縱深，F-16V戰力保存上，東部地區是重要戰力保存區，其他的細節不便過多透露。至於外傳由於F-16V新型內建式電戰系統還在微調，電子艙暫時裝上「配重塊」維持平衡，顧立雄也駁斥，稱「沒有配重塊這件事情，這是外面揣測」，電戰系統製造商已在做相關改良硬體測試，目前都依照管制節點整合，都依節點如期進行。