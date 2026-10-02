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2026年名古屋亞運女子柔道70公斤級八強戰爆發重大爭議。中國31歲名將唐婧在對戰日本選手前田凜時，因為在技不如人被壓制住，竟然在纏鬥中狠咬對手手臂長達20秒，遭裁判判定犯規敗並驅逐出場。賽後唐婧並沒有對前田進行道歉，甚至不滿裁判判決，拒絕接受訪問。根據日本媒體《THE DIGEST》報導，當時雙方正展開激烈的寢技拉鋸戰。唐婧被前田凜的穩固技術壓制無法脫身，為了擺脫對手的壓制，竟直接張口咬住前田凜的左臂。在兩人糾纏並被擠出賽場的過程中，唐婧始終沒有鬆口，直到裁判宣布暫停中斷比賽前，她已經整整咬了約20秒之久。負責轉播的日本奧運柔道獎牌得主中村彌沙在解說過程中，也對此突發狀況難掩驚慌。報導指出，比賽暫停後，前田凜立刻捲起袖子，向裁判組展示手臂上留下的清晰牙印。裁判組隨後透過錄影重播進行確認，認定唐婧有明顯的咬人犯規行為，當場對其出示紅牌。然而，唐婧對此判決表達不滿，並未向對手特別致歉，僅與前田凜握手後便離開軟墊。隨後她拒絕回答記者提問逕自離開賽場，甚至在原定的敗部復活賽中也未露面，直接以不戰而敗結束本屆亞運賽程。目前包括日本及韓國如《朝鮮日報》、《首爾體育》等重要媒體皆大幅報導此事，並公布了賽事直播的截圖畫面。畫面中清楚顯示唐婧的嘴部緊貼前田凜的手臂，以及前田凜手臂上留下的明顯齒痕。現年31歲的唐婧過去戰績輝煌，曾奪下杭州亞運女子63公斤級銀牌及混合團體賽銅牌，並入選2024年巴黎奧運陣容，更拿下2025年中國全運會柔道項目金牌，如今卻因這次賽場上的嚴重犯規事件引發國際關注。在當下日本場邊教練早川憲幸就要前田選手立刻將被咬傷的手給裁判看，後者也隨即判唐婧輸掉比賽。賽後日本柔道隊總教練塚田真希表示隊內對中國選手的行為都很訝異，將前田肌貼撕開一看發現有清楚牙印，幾乎快被咬出出血來。塚田真希表示，亞運過去柔道項目出現過選手被打、臉部受傷的情況，但沒想到場上會出現撕咬的情形，因此自己也要反思。「所幸選手及時反應、早川教練也積極申訴，賽事組委會進行妥善核實，這件事才被好好處理了。」根據國際柔道總會（IJF）的競賽規則，柔道賽場上絕對禁止任何「咬人」行為。柔道作為一項強調「精力善用、自他共榮」的武德運動，極度重視參賽雙方的生命與身體安全。競賽明文規範，任何意圖透過牙咬、抓撓、扯頭髮等非正規且具備惡意傷害性質的動作來攻擊對手，皆屬於重大違規，將會面臨賽場上最嚴厲的懲罰。在柔道規則的罰則體系中，犯規依嚴重程度分為「指導」（Shido）與「犯規敗」。輕微的戰術犯規或消極比賽通常會被判罰指導；然而，咬人行為由於嚴重危害對手安全且徹底違背柔道運動精神，主審裁判在確認後，會直接對該選手出示紅牌並宣判犯規敗。這不僅意味著犯規者會立刻輸掉該場比賽，更可能因為違反運動員道德，遭到大會取消後續所有賽程的參賽資格。現代競技柔道允許的合法攻擊手段，僅限於立技階段的「摔技」（將對手摔倒）以及地面纏鬥的「寢技」。寢技中又僅包含壓制對手的固技、針對頸部動脈或氣管的絞技，以及僅能針對手肘施展的關節技。除此之外，包含出拳擊打、腳踢、襲擊眼部或利用牙齒撕咬對手，皆被視為危及人身安全的惡意舉動。選手在激烈纏鬥下若遭遇壓制，僅能透過正規的柔術技巧試圖掙脫，一旦訴諸咬人等極端手段，便會直接面臨驅逐出場的嚴重後果。