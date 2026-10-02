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國際美元持續走強，美元指數一舉突破102關口，日圓兌美元回貶至158價位，新台幣兌美元今（2）日早盤也再貶破31.9元，來到31.926元，貶值8.4分。美國長期公債面臨拋售壓力，10年期美債殖利率一度創下近年高點，30年期公債殖利率也大幅攀升，吸引全球資金流向美元資產，加上美國初次申請失業救濟金人數維持低檔、ISM製造業物價支付指數大幅上升，原油價格走高，市場對通膨擔憂加劇，國際美元持續走強，美元指數突破102，一度來到102.21，目前在102.1附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤也從157.785回貶至158.189，韓元兌美元亦從1358.46拉回至1365.98，離岸人民幣兌美元則在6.713至6.7173盤整。至於新台幣兌美元今日早盤以31.87元、貶值2.8分開出，隨後貶破31.9元，並進一步下探31.926元，貶值8.4分，目前在31.9元盤整。