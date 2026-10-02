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外媒報導，中共2028年前入侵台灣可能性正在降低，但如果民進黨在2028選舉中繼續執政，北京可能愈來愈傾向使用武力。對此，國防部長顧立雄今（2）日表示，中國要武力併吞台灣的意圖從來沒有改變，中國從來不會因為誰執政，而放棄它併吞台灣的意圖，顧立雄說，中國不論用什麼樣的手段，都想要消滅中華民國，也想要拿下台灣。國防部、國軍的立場都是根據相關預警徵候和共軍態勢，做好國軍應有的高戰備準備，應對各種可能的狀況。顧立雄強調，重點是中國從來不會因為任何誰執政，放棄他併吞台灣的意圖，這是國人應該要有的認知。外媒《路透社》1日報導指出，中國2028年前入侵台灣可能性正逐漸降低，因為中共反腐行動拖慢軍事戰備進度、北京也想觀察2028台灣大選結果，希望仍讓一個更願意受到北京控制的政府上台，但如果民進黨2028年繼續執政、尤其現任總統賴清德連任，北京可能在2028和以後愈來愈傾向使用武力。