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2026愛知名古屋亞運柔道女子70公斤級爆出咬人風波，日本選手前田凜在8強戰遭中國選手唐婧咬到左手腕附近，留下明顯齒痕，唐婧遭判犯規落敗。柔道允許摔倒、勒頸與關節技，為何咬人卻直接越線？回顧真實案例，柔道還曾出現賽後頂胯推臉，以及危險技術造成骨折的事件，但「犯規」與「蓄意傷人」仍有明顯區分。唐婧這次在寢技攻防中咬住前田的道服左袖，前田在裁判喊停後展示手腕附近齒痕，裁判隨後判唐婧落敗。牙齒攻擊無法被視為正常搶把或脫困技術，這正是它與一般戰術性犯規的根本差別。2023年巴黎大滿貫女子52公斤級首輪，哈薩克選手阿比爾卡迪羅娃（Aigerim Abilkadirova）也曾咬到比利時選手范斯尼克（Charline Van Snick）。據哈薩克媒體《Adyrna》轉述，她事後在社群聲稱，自己已示意認輸，對手卻仍持續施加關節技，聽到手肘聲響後才反射性咬人。不過，「拍降後仍遭攻擊」是她的單方說法，賽果紀錄則是范斯尼克以十字固獲勝，並非對手因咬人遭判敗。比咬人同樣令人錯愕的場面，出現在2024年巴黎奧運。喬治亞名將圖希什維利（Guram Tushishvili）在男子100公斤以上級8強遭法國巨星里內（Teddy Riner）以一本擊敗後，竟以腿頂向對手胯部，並把手推向對方臉部。國際柔道總會（IJF）認定其行為違反柔道精神，取消他的復活賽與隔日混合團體賽資格，並暫停他參加國際賽，賽後攻擊對手的代價，遠遠超過當場判負。柔道的激烈接觸容易讓外行誤判。拉扯道服、控制手臂、以體重壓制對手，都是攻防的一部分；符合規則的絞技與肘關節技，也能迫使對手認輸，不能只因畫面痛苦就稱為奧步。消極不攻、假攻擊或故意出界，通常屬於「指導」（Shido）處罰，累積3次便犯規落敗；危險動作或違反柔道精神的行為，則可能直接遭判「反則負」（Hansoku-make），不必先累積警告。有些危險動作不像咬人那麼顯眼，而是藏在看似正常的纏鬥中。IJF今年8月裁判會議特別提醒：若選手將對手手臂推向背後，明確以施加肩關節技為目的，而非翻轉對手，應判反則負；裁判也應及早喊停，避免傷害繼續發生。站立時結合關節技與摔技，也須看危險程度。IJF規則說明指出，低風險、對手仍有機會避開的情況可判指導；若對手無法逃脫、受傷風險高，便應直接判敗。判罰不必等到真的骨折才成立。危險技術造成重傷的著名案例，是1980年5月25日全日本選拔體重別錦標賽，遠藤純男對山下泰裕施展「蟹挾」（Kani-basami），導致山下左腿骨折、住院治療。如今蟹挾已被IJF列為禁止技術，使用可遭判反則負。柔道技術即使有競技目的，也可能因傷害風險過高而受到禁止，尤其咬人已是明確越線；賽後攻擊、危險關節技，同樣可能受到重罰。判斷柔道動作是否骯髒，關鍵在於是否違規、是否危及安全，以及有沒有足夠證據認定蓄意傷害。