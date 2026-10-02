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2026愛知・名古屋亞運女子柔道70公斤級賽場爆發震驚各界的「咬人」事件，21歲的日本好手前田凜在八強賽遭中國選手唐婧狠咬左臂長達20秒。然而，前田凜並未受此離譜犯規影響，她在隨後的賽事中一路過關斬將，最終在決賽以「一本」擊敗對手，強勢奪下該量級金牌。引發爭議的中國選手唐婧現年31歲（出生於1995年），過去在國際賽場上的戰績相當輝煌。她長期征戰女子63公斤級賽事，曾奪下2018年雅加達亞運銅牌、2022年杭州亞運銀牌及混合團體銅牌，並順利入選2024年巴黎奧運國家隊陣容，更在2025年中國全運會勇奪63公斤級金牌。這位身經百戰的老將在本次亞運賽事中挑戰70公斤級，卻在遭遇前田凜的地面技壓制無法脫身時，選擇張口狠咬對手左臂試圖掙脫。大會裁判經重播畫面確認後，直接判處紅牌「犯規敗」。據報導，唐婧對判決感到不滿，僅與對手握手便離開賽場，不僅未向被咬傷的前田凜表達歉意，更拒絕媒體採訪，隨後甚至直接缺席了原定的敗部復活賽，以不戰而敗草草結束本屆亞運之旅。受害的日本女將前田凜在事件發生後，捲起袖子向裁判展示了左手腕附近清晰可見的深深齒痕。面對對手違反體育道德的行徑與突如其來的痛楚，前田凜展現出極高的心理素質，不僅沒有在場上表露情緒，更在隨後的賽事中發揮出色。前田凜賽後受訪時展露笑容表示：「雖然感覺到痛，但一站上榻榻米我就全忘了。」她在準決賽先以優勢判定勝出，決賽面對哈薩克選手時更掌握絕對主導權。前田凜在比賽中先以「內股透」取得半勝（技有），接著乘勝追擊施展「大內割」再拿半勝，順利以「合技一本」霸氣奪得金牌。2005年出生的前田凜今年才21歲，但柔道生涯已經相當輝煌，去年在塔什干拿下生涯首面柔道大滿貫賽金牌，這次在名古屋則是其生涯首面亞運金牌。日本女子柔道隊總教練塚田真希對子弟兵的表現給予高度評價，大讚前田凜在面對突發狀況的艱難處境下，依然能把握機會成功奪冠。目前日本國內在70公斤級距仍有田中志步等強敵環伺，前田凜期望能將這次亞運奪金轉化為自信，一步一步朝著世界錦標賽與奧運國家隊代表資格邁進。