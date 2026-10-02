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近年來詐騙案件手法不斷翻新，詐騙集團經常假冒金融機構名義撥打電話或發送訊息，藉以騙取消費者信任並誘導提供個人資料或進行資金交易，為提升客戶通訊安全及強化來電身分辨識機制，第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行都與Gogolook（Whoscall母公司）合作，導入「Whoscall認證商家號碼服務」，將國內營業據點電話代表號碼納入認證機制，提升銀行來電的可辨識性，協助民眾即時識別來電真偽，有效防堵詐騙集團冒名詐騙。第一銀行表示，導入Whoscall認證商家號碼服務後，當第一銀行客服中心或各營業單位主動致電時，客戶可於手機來電畫面清楚辨識第一銀行名稱、企業商標及綠勾勾認證等資訊，快速確認來電來源真偽，有效降低冒名詐騙風險，進一步提升通訊安全與客戶信任。除強化來電辨識機制外，第一銀行更持續推動多元數位防詐措施，於2025年啟用金融業專屬簡訊短碼「68007」，「68」為金融業識別碼，後三碼「007」則是第一銀行代碼，讓客戶能快速辨識官方訊息，有效防堵詐騙集團發送偽冒簡訊，降低民眾遭詐風險。不僅第一銀行如此做，彰化銀行同樣在今年5月底也導入「Whoscall認證商家號碼服務」，Whoscall APP用戶於接獲彰化銀行客服中心或全台各分行來電時，畫面將顯示有綠色勾勾認證標示的「彰化銀行」的來電身分，協助客戶快速辨識來電真偽，阻絕詐騙集團冒用銀行名義行騙的風險。除強化來電辨識外，彰化銀行亦於114年7月1日起啟用專屬簡訊短碼「68009」，用於即時一次性交易驗證碼發送；延伸碼「680091」則用於客戶權益通知、優惠行銷及各類一般訊息通知，協助客戶即時辨識簡訊發送真偽。簡訊短碼之前兩碼「68」為電信業者認證之金融業專用編碼，後三碼「009」為彰化銀行之銀行代碼。不過，兆豐銀行更早在2025年就率先將國內各營業據點的電話代表號碼全面導入「Whoscall 認證商家號碼」，以防堵偽冒後，甚至在今年3月加碼投入於顧客第一線的防詐保護，聯手Whoscall發起「全民防詐，兆豐來挺」的系列性防詐行動，準備10萬組《Whoscall進階版》供全民免費兌換，提供5大強化防護功能，包括自動更新號碼資料庫、自動封鎖騷擾號碼、智慧簡訊管家、移除廣告及iOS用戶限定的即時來電辨識Plus，讓人人享有更便利的安全防護。