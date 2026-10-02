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譚松韻、劉學義、李夢所主演的《蘭香如故》，開播後好評不斷，近日三人一起登上綜藝節目《毛雪汪》，沒想到節目一開始，李雪琴就對譚松韻拋出尖銳問題，「你們三個熟嗎？」雖然她表示大家關係很好，不過劉學義卻開玩笑說「要不是劇宣，才不跟她們見面。」把主持人給笑翻。譚松韻、劉學義、李夢三人登上節目《毛雪汪》，一開始就被主持人李雪琴問：「你們三個熟嗎？」沒想到譚松韻只顧著尷尬地一直笑，完全沒有要回答的意思。因此另一位主持人毛不易馬上順勢說下，「你挺尖銳啊！給譚松韻問樂了，問得臉都紅了。」接著幫譚松韻的笑容翻譯，「當然熟啊！我們是最好的朋友。」並且跟李雪琴一搭一唱，猜測三個人透過節目結下了深厚的友誼。沒想到譚松韻還是一直在笑，因此被主持人們吐槽，「你老樂，這就顯得這個很不深厚。」因此劉學義也參一咖「不鹹不淡的友誼，淺淺的友誼，要不是劇宣才不跟她們見面呢！」自己造謠三人關係不太好，李夢也說「不至於（到關係好）」，讓現場所有人都笑成一片。