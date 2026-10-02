氣象專家賈新興今（2）日在臉書發文提醒，薄外套、長袖衣服要準備好了！下周一（10月5日）偏強東北季風南下，北部空曠地區低溫有機會下探18度，受到東北季風影響，明（3）日到6日，迎風面降雨機率提高，台灣海峽沿海有局部強陣風。颱風部分，彩雲颱風預計先往西前進，再轉北接近日本，外圍環流預計在6日影響日本天氣，跨界颱風諾羅正在移入當中，下周一還要注意小熊颱風可能生成。
彩雲北轉逼近日本 下周又有颱風醞釀中
賈新興表示，目前位於太平洋上的輕度颱風「彩雲」，預估路徑會往西走，再北轉接近日本東南方外海，約從下周二（6日）起，彩雲颱風的外圍環流就會影響日本天氣，對台灣天氣沒有影響。
另外，周日（4日）中太平洋跨界颱風「諾羅」將跨過換日線，移入西北太平洋；下周一（5日）、下周二（6日）可能有新的颱風「小熊」生成，預測路徑跟彩雲相似，都會先往西方移動，再北轉接近日本，目前對台灣天氣都沒有影響。
2波東北季風報到 階梯式降溫
關於台灣降溫時間，賈新興指出，未來將呈現階梯式降溫，今（2）日開始第一波，這波東北季風較微弱，北部高溫從33度微幅下降到30度左右，早晚低溫在23到24度；第二波偏強的東北季風，在下周一（5日）報到，北台灣高溫有感下滑，高溫來到25度左右，北部沿海、空曠地區有機會下探18度，南部白天高溫也會下降2到3度，提醒民眾要準備好保暖衣物。
受到東北季風影響，迎風面水氣增加，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭降雨機率提高，水氣偏多，尤其是明（3）日到下周二（6日）水氣最多，其他地區以多雲到晴，午後短暫雨為主。東北季風偏強期間，台灣海峽及北部沿海風浪偏大，海邊活動要留意風浪，小心安全。
資料來源：賈新興、中央氣象署
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賈新興表示，目前位於太平洋上的輕度颱風「彩雲」，預估路徑會往西走，再北轉接近日本東南方外海，約從下周二（6日）起，彩雲颱風的外圍環流就會影響日本天氣，對台灣天氣沒有影響。
另外，周日（4日）中太平洋跨界颱風「諾羅」將跨過換日線，移入西北太平洋；下周一（5日）、下周二（6日）可能有新的颱風「小熊」生成，預測路徑跟彩雲相似，都會先往西方移動，再北轉接近日本，目前對台灣天氣都沒有影響。
關於台灣降溫時間，賈新興指出，未來將呈現階梯式降溫，今（2）日開始第一波，這波東北季風較微弱，北部高溫從33度微幅下降到30度左右，早晚低溫在23到24度；第二波偏強的東北季風，在下周一（5日）報到，北台灣高溫有感下滑，高溫來到25度左右，北部沿海、空曠地區有機會下探18度，南部白天高溫也會下降2到3度，提醒民眾要準備好保暖衣物。
受到東北季風影響，迎風面水氣增加，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭降雨機率提高，水氣偏多，尤其是明（3）日到下周二（6日）水氣最多，其他地區以多雲到晴，午後短暫雨為主。東北季風偏強期間，台灣海峽及北部沿海風浪偏大，海邊活動要留意風浪，小心安全。