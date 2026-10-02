陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，改編自禾晏山小說《蘭香緣》，播出後熱度、演員討論度狂飆。林錦岐（劉學義 飾）、許蘭香（譚松韻 飾）歷經波折與誤會後，終於在劇中浪漫圓房，吻戲讓觀眾看了臉紅心跳，不過幕後花絮曝光卻讓眾人笑翻，導演要求劉學義要有男性的佔有慾，沒想到他卻調皮掐住譚松韻的脖子，兩人在片場宛如小學生打架。

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《蘭香如故》譚松韻、劉學義圓房0露骨　網讚：比床戲更高級

劇中林錦岐、許蘭香化開心結浪漫圓房，兩人穿著寢衣深情對望、共飲合巹酒，該橋段是全劇中尺度最大，不過全程卻完全沒有露骨鏡頭，也不靠肢體曖昧，僅憑著銅鶴紅燭、露珠交融、鳥巢雙蛋、石榴花開等意象串起圓房、懷孕到生女，讓不少觀眾大讚：「比直接拍床戲高級多了！」

▲譚松韻（如圖）、劉學義的圓房戲是全劇中尺度最大，不過全程卻完全沒有露骨鏡頭，也不靠肢體曖昧，讓不少觀眾大讚：「比直接拍床戲高級多了！」（圖／譚松韻微博）
▲譚松韻（如圖）、劉學義的圓房戲是全劇中尺度最大，不過全程卻完全沒有露骨鏡頭，也不靠肢體曖昧，讓不少觀眾大讚：「比直接拍床戲高級多了！」（圖／譚松韻微博）
吻戲花絮曝光　劉學義掐脖譚松韻笑翻

譚松韻、劉學義的圓房戲讓人看了臉紅心跳，然而幕後花絮卻相當反差，微博上流出兩人拍攝吻戲的過程，兩人先是忍不住笑場，而導演則要求劉學義要有男性的佔有慾，沒想到他卻逗弄譚松韻，掐住對方的脖子，現場像是小學生般打起架來，讓導演出面勸架，喊說：「好了好了！」

拍吻戲被問經驗　劉學義爆笑回：誰還是純情小男生

事實上，劉學義拍攝過不少吻戲，過去被問到是否有經驗時？他打趣回說：「30好幾了能沒經驗嗎？誰還是純情小男生。」直率回應讓眾人笑翻。不過，劉學義也表示拍攝親密戲時，首先要尊重對手，保持乾淨、清爽的狀態，且拍攝過程注意力要百分之百集中，盡可能一次完成，減少對手的負擔，展現專業。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...