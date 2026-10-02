我是廣告 請繼續往下閱讀

發熱衣穿多久要換？UNIQLO解答3年換新：製造日期怎麼查速看

建議穿滿3年就換新，如果不知道發熱衣穿多久了，可從衣服標籤找製造日期。

▲UNIQLO提醒，發熱衣因材質特別，建議3年換新一次。（圖／UNIQLO臉書）

可先找尋衣服洗標第二行最後數字（XX-XX），其中括弧中前面第一組數字即代表衣服生產年份與季節

▲▼查看UNIQLO發熱衣製造日期，可先找尋衣服洗標第二行最後數字（XX-XX），其中括弧中前面第一組數字即代表衣服生產年份與季節（圖／UNIQLO臉書）

發熱衣正確洗法曝光！4行為錯很大：保暖度大降70%

「不要用熱水洗、不要丟烘衣機、不可過度搓揉、不使用特殊洗潔精」4大禁忌

隨著今年秋天最強東北季風即將報到，台灣北部與東半部已明顯感覺到涼意，面對即將變冷的天氣，民眾開始著手整理發熱衣、冬季外套。，如做錯可能破壞發熱衣機能性，讓整件衣服陷入報廢危機。台灣UNIQLO曾在IG透過短片表示，不少人冬天保暖都會穿上旗下單品「HEATTECH吸濕發熱衣」，由於其保暖機能仰賴布料中的聚氨酯纖維，頻繁穿著會導致布料老化、彈性下降，發熱效果也會隨之降低，至於UNIQLO發熱衣製造日期怎麼看呢？根據官方解釋，，第1位數字「0-9」代表西元年尾號、第2位數字「1-4」則代表春夏秋冬。以「271-408240(84-42)」為例，第二行最後數字為「84-42」，其中前面第一組數字為「84」，即代表衣服生產年份與季節，「8」代表2018年、「4」則代表春夏秋冬四季中的第四個季節冬季，也就是說該款發熱衣是2018年冬季生產。除了要注意發熱衣是否過期以外，UNIQLO還提到，發熱衣雖然為保暖衣物，但正確的洗滌方式與保養方法也會影響到保暖效果。官方建議，清洗發熱衣先將其裝入洗衣袋中，避免因洗滌導致過度拉扯，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗、不可烘乾，以免破壞發熱衣機能性。UNIQLO進一步強調，發熱衣其實手洗、機洗都十分適合，不過，，以免高溫或過強的水流造成衣物材質受損。曾有洗衣業者指出，發熱衣若洗錯一次，可能會讓保暖效果大降70%，並提醒民眾清洗時注意，才能讓發熱衣維持保暖效果。