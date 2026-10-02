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前中國小姐張淑娟日前在記者會上崩潰下跪，不滿資深媒體人周玉蔻、蔡玉珍指控她是台北市長蔣萬安父親、總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，二審宣判卻減輕，激動哭求還公道，還控新北市長參選人蘇巧慧是幫兇，如今音檔曝光，不過蘇巧慧目前仍沒有回應。國民黨新北市長參選人李四川辦公室痛斥，蘇巧慧要求張淑娟「直球對決」，如今被點名卻神隱，「請問良心何在？」李四川競辦發言人潘才鉉今表示，周玉蔻當年在節目上不實指涉張淑娟女士，同在節目上的蘇巧慧不僅未要求釐清事實或查證相關內容，反而說「最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚」，以附和的方式參與討論，助長未經查證的內容持續傳播，蘇巧慧身為民代、同為女性，看到無辜的民眾因為選舉而遭受政治攻擊，甚至毀壞名譽，蘇巧慧選擇冷漠，選擇冷血，選擇視而不見，沒有說任何一句公道話。潘才鉉表示，張淑娟女士9月30日已經在國民黨立委王鴻薇陪同下舉行記者會，替自己的名譽發聲，一度情緒崩潰、下跪，並點名蘇巧慧是「媒體幫兇」，畫面令人痛心與難過，昨（1）日更有節目錄音檔曝光，證據都直接顯示蘇巧慧的冷漠及冷血的態度；距離張淑娟女士點名蘇巧慧已過2天，蘇巧慧持續神隱，蘇巧慧身為民代，卻公開霸凌無辜民眾，面對質疑又選擇神隱，請問蘇巧慧你要躲到什麼時候？風向株式會社總監韋淳祐昨公開蘇巧慧評論「晶華緋聞造謠案」錄音檔，要求她「直球對決」，願不願意向張淑娟女士道歉？當初在電視上提出傷害他人名譽指控，難道不該先拿出證據，為何反要求被指控的一方「面對、處理、說清楚」？請蘇巧慧用同樣的標準，回答張淑娟女士。