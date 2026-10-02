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62歲資深演員呂雪鳳出身歌仔戲世家，3歲就跟著戲班上台唱歌、5歲開始演戲，18歲成為當家小生，人生幾乎都在戲台上長大，2015年以《醉·生夢死》分別榮獲第17屆台北電影獎及第52屆金馬獎最佳女配角獎。不過她光鮮的舞台背後卻藏著一段極苦的成長經歷。她曾在受訪中透露，年輕時為了家計走投無路，連舞廳、私娼寮都去應徵過，甚至一度動念下海賣身，最後卻因身形瘦小被拒絕，才沒有真正踏入火坑。呂雪鳳的父母都是歌仔戲演員，但父親好賭又有酒後暴力問題，家中長年不安寧。她曾回憶父親為了拿錢甚至會強摘母親手上的戒指去典當，母親因此長期承受壓力。後來父親病倒，家裡背上龐大醫藥費與債務，她只能到處想辦法賺錢。她做過酒店櫃台、工地粗工，也曾學當道士幫人超度，只要能換錢的工作幾乎都做。最絕望時她曾跑去舞廳應徵，卻被嫌太矮；後來又到私娼寮想預支一筆錢救急，結果對方認為她太瘦小「賣相不佳」直接將她退貨。這段往事讓她多年後苦笑，連想賣自己都賣不出去。感情路上呂雪鳳也沒有少吃苦。她與同為歌仔戲演員的黃瑞德結婚，婚姻維持10年後破裂，前夫留下近千萬元債務離開。當時她不只要獨力扶養3個孩子，還要照顧罹患阿茲海默症的父親，以及同住的婆婆，等於一個人撐起7口之家。她曾說黑道天天上門討債，自己只能拚命工作，「其實不是我善良，我是不得不。」最忙的時候她曾連拍5天沒回家，一天在4、5個劇組之間奔波；即使拍戲受傷、腳腫到不行，也只能打完點滴後繼續趕場。呂雪鳳長年在歌仔戲界深耕，後來轉戰影視圈，靠著真實人生磨出的底蘊，演活許多命苦母親角色。2015年，她憑張作驥執導的電影《醉·生夢死》，拿下第52屆金馬獎最佳女配角，也同時獲得台北電影獎肯定，終於讓更多觀眾看見她的演技。