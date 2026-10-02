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美國職棒大聯盟（MLB）國聯外卡系列賽今（2）日進行決勝第3戰，勇士靠哈里斯（Michael Harris II）、阿爾比斯（Ozzie Albies）與歐森（Matt Olson）接力開轟，加上投手群聯手壓制，以6：2淘汰費城人，系列賽以2勝1敗晉級。費城人先發諾拉（Aaron Nola）僅投1.2局失3分，王牌惠勒（Zack Wheeler）接手救火也挨轟，無力挽救球季。勇士接下來將在國聯分區系列賽，挑戰尋求世界大賽3連霸的衛冕軍道奇。勇士1局下便給費城人重擊，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、歐森先後攻佔壘包，接著哈里斯轟出右中外野方向、飛行距離408英呎的3分全壘打，幫助球隊取得3：0領先。費城人先發諾拉未能撐過第2局，用38球投了1.2局，被敲2支安打，包括哈里斯的3分砲，另有2次保送、1次三振，失掉3分自責分。費城人隨後換上左投梅扎（Tim Mayza）解決一名打者，以6球完成0.1局無失分，暫時止住勇士攻勢。費城人第3局起推出惠勒接手，盼靠王牌壓制力穩住戰局，但勇士4局下再度突破。阿爾比斯轟出飛行距離435英呎的右中外野2分砲，將比分擴大至5：0。惠勒用了68球完成4局投球任務，被敲3支安打，送出3次三振、3次保送，失掉2分自責分。費城人接連動用諾拉與惠勒，仍被勇士兩發全壘打攻下5分，打線也因此承受更大的追分壓力。相較於費城人兩大主力投手都挨轟，勇士先發左投柯爾（Ray Kerr）有效封鎖對手，用47球投了3.1局，僅被敲1支安打，送出2次三振、1次保送，沒有失分，為球隊守住領先優勢。接手的霍姆斯（Grant Holmes）投2局被敲2支安打，另有1次保送、1次三振，失掉1分。費城人6局上靠波姆（Alec Bohm）滾地球出局送回史瓦伯（Kyle Schwarber），才終於打破鴨蛋。7局下勇士攻勢再起，重砲歐森（Matt Olson）補上一發陽春全壘打，持續擴大領先。費城人8局上靠著特納（Trea Turner）的高飛犧牲打追回1分，但勇士推出塞爾（Chris Sale）登板順利關門，最終收下G3生死戰勝利。勇士以2勝1敗挺進國聯分區系列賽，接下來將對上尋求3連霸的衛冕軍洛杉磯道奇。