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台灣向美國採購66架F-16V（Block 70）戰機，首批2架已自夏威夷起飛，預計今（2）日上午抵達台東志航基地。台中市長盧秀燕昨表示，儘管台美交情深厚，但「親兄弟還是要明算帳」，政府應盤點近年對美軍購中尚未到位的武器，向立法院及外界說明交付進度；民眾黨主席黃國昌則認為，站在台灣人民及國家利益的角度，政府應該向美方據理力爭。黃國昌昨晚主持民眾黨新節目《民眾有本4，直球問大事》首播，並邀盧秀燕擔任第一集嘉賓，兩人在民眾黨新北市議員聯合競選總部同框，也引發外界聯想到2028年「盧昌配」。盧秀燕表示，她與黃國昌過去就是立法院同事，後來不管身處什麼位置都持續合作，雖然曾經歷不少挑撥，但仍希望未來不論扮演什麼角色，都能繼續合作向前行；黃國昌則回應，現在「先選好2026最重要」。談到軍購議題，盧秀燕指出，台灣與美國交情深厚，但軍購經費來自人民納稅錢，因此希望台灣向美國採購的武器都能依約到位，否則不僅可能影響台灣自身防衛，也可能牽動台海及亞太區域安全。她續指，過去10、20年台灣投入不少軍費，政府應該全面盤點究竟還有哪些武器尚未到位，以及何時能夠交付，並向立法院及外界清楚交代。黃國昌則強調，國防部當初曾報告首批2架F-16V預計在2023年抵達，如今已延宕3年；台灣也已經支付龐大軍購經費，原本預計今年66架全數到位，但現階段卻僅有2架即將抵台，因此政府應站在台灣人民及國家利益立場，向美方據理力爭。