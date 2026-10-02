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強調軍購要務實 付了錢要拿到東西

空軍斥資2472億元、以「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，原規劃2026年全數飛返台灣，但受到產線搬遷重啟、供應鏈中斷等因素影響延宕，首批2架直到今（2）日才預計正式抵台。對此，前民眾黨主席柯文哲表示，他支持國防支出，但軍購仍應「理性、務實、科學」，既然台灣花了2400多億元採購66架戰機，如今首先要問的是「其他64架什麼時候來？」以及交貨明顯延遲後「要不要扣錢？」；他並進一步質疑，部分國防特別預算即使已獲立法院通過，美方卻尚未同意出售相關項目，政府應把已付款軍購的交貨進度，以及已編列預算能否實際執行說清楚。針對2架F-16V Block 70戰機預計今飛抵台東志航基地，柯文哲今早受訪表示，「天下沒有白吃的午餐，所以國防的支出我們都支持，但是重點是理性、務實、科學嘛。」他認為，台灣花了2400億買66架的F-16V，到現在才來2架。那第一個問題是，其他64架什麼時候來？第二點，這個很明顯已經拖延時間了，要不要扣錢？這些都要講清楚。柯文哲接著提到國防特別預算表示，「包括我們這次，應該是民進黨用特別預算1.25兆，那雖然在立法院是以7800億定案，但是據我們所知，到現在為止大概400多億的預算就在立法院已經通過，可是美國也沒有答應要賣。」他指出，所以這有2個問題：已經付錢的，東西沒有到；已經編預算的，人家也沒有說要賣給你。柯文哲強調，所以民進黨對於整個這種國防預算，還是要務實啦，是就是、不是就不是。我們還是會支持國防預算啦，但是付錢要拿到東西，編了預算要能夠執行嘛！他最後也質疑，「不然這會讓我們懷疑說，到底民進黨是在幹什麼？」