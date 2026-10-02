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台電：持續優化離岸一期發電成效 年底完成二期

台電澄清 並無強搶富崴能源風機

審計部於中央政府總決算審核報告指出，台電因離岸風電發電成效、工程計算缺失、合約漏洞等問題，損失上百億元。台電今（2）日回應表示，離岸一期風場進行改善優化，持續提升設備可靠度與發電效能，可用率逐年攀升；台電努力推進離岸二期工程，工作船已出海進行安裝，力拚年底前完工。審計部連續2年中央政府總決算審核報告都點名台電離岸風電計畫缺失。首先，離岸一期計畫發電效益不如預期，商轉 3年至4 年來，21 部機組年實際發電量僅介於 2.97 億至 3.30 億度，均未達預計的 3.56 億度目標，且部分風機故障時數偏高，發電效益不增反減。而台電推動離岸風力電網建置成本分攤機制，但估算基礎「未納入」案場實際併網裝置容量，致部分離岸電網建置成本恐無法全數回收，約有108.45億元的離岸加強電網計畫電網分攤費用，恐無法回收，恐造成未來離岸電網建置者負擔成本加重，不利台電營運目標達成。台電離岸二期方面，原定2025年底完工併聯，但工程進度一再延宕，再加上統包商主張疫情與俄烏戰爭等因素致成本大增，請款追加 106.93 億元；經行政院公共工程委員會調解，同意給付 55.56 億元，細部監督付款程序至 115 年 4 月底仍未定案；因合約規範未臻明確而同意廠商追加部分工程項目，請款金額達12.85億元。台電回應，強化電網工程規劃則將滾動檢討，滿足離岸風場併網需求同時，力求發揮電網最大效益，相關電網強化投資未來仍可供其他年度併網風場使用，費用可有效回收。針對審計部關切離岸一期發電成效，台電說明，2025年可用率為92.83%，相較2022年73.24%，經逐年辦理改善工作已大幅提升機組可靠度，今年仍將針對風機運轉弱點續辦改善作業。而離岸二期因台電契約制定有漏洞導致增加契約價金，台電說明，離岸二期廠商就合約解讀認知差距，故向工程會提出調解。工程會於調解時認定風機及海上變電站下部結構使用之「特高強度無收縮水泥砂漿」材料，性質、功能及施工方式與鋼結構及機電設備不同，因此建議給付追加款，台電公司予以尊重。另外，台電再澄清，並無強搶富崴能源風機。承包商富崴因自身經營不善，風機安裝下包商解約，富崴主動請求並同意台電接管風機安裝契約。惟後續富崴仍履約消極，台電只好依約接管船機設備與海事工程整備工作，並向債權銀行完成租船作業，依約出航施工，一切符合契約規定且有紀錄可稽。目前台電努力推進離岸二期工程，工作船已出海進行安裝，力拚年底前完工。