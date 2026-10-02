超人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》官方今（2）日表示，將舉辦免費當地活動「漫步各地迷你活動」，讓皮友們可以到當地旅遊時，來一場免費的悠閒散步，還能獲得金色花苗！首場「海洋博公園漫步各地迷你活動」預計10月7日於日本舉辦，只要滑動4個特殊地點，就能獲得金色禮物貼紙（藍色）飾品金色花苗。
漫步各地迷你活動首次登場 每年都可參加一次
皮克敏官方表示，《Pikmin Bloom》將推出免費的當地活動「漫步各地迷你活動」，這是永久開放的免費參加活動，每一個「漫步各地迷你活動」每年可參加一次，每次都能獲得一個當地活動徽章，代表玩家在今年參加後，可在隔年1月1日00:00起再次參加。
玩家只要到活動對應的特殊地點範圍，開啟《Pikmin Bloom》就能接到任務，只要滑動4個特殊地點，可得到金色禮物貼紙（藍色）飾品金色花苗，玩家可在每個特殊地點及任務，各領取一次獎勵。
漫步各地迷你活動：海洋博公園相關資訊
「漫步各地迷你活動」首場活動就選在日本，不過官方尚未更新活動地圖，推測是位於沖繩的海洋博公園附近，官方也透露，玩家可以欣賞美麗的海濱公園、多元設施與絕佳風景，玩家們需要親自到活動地點才能參加，活動時間從10月7日09:00開始，一共有7個特殊地點。
活動開始時間：2026年10月7日（星期三）09:00
任務：滑動4個特殊地點
任務獎勵：金色花苗（金色禮物貼紙（藍色））
特殊地點：7個地點
活動地圖：官方尚未更新。
我是廣告 請繼續往下閱讀
皮克敏官方表示，《Pikmin Bloom》將推出免費的當地活動「漫步各地迷你活動」，這是永久開放的免費參加活動，每一個「漫步各地迷你活動」每年可參加一次，每次都能獲得一個當地活動徽章，代表玩家在今年參加後，可在隔年1月1日00:00起再次參加。
玩家只要到活動對應的特殊地點範圍，開啟《Pikmin Bloom》就能接到任務，只要滑動4個特殊地點，可得到金色禮物貼紙（藍色）飾品金色花苗，玩家可在每個特殊地點及任務，各領取一次獎勵。
「漫步各地迷你活動」首場活動就選在日本，不過官方尚未更新活動地圖，推測是位於沖繩的海洋博公園附近，官方也透露，玩家可以欣賞美麗的海濱公園、多元設施與絕佳風景，玩家們需要親自到活動地點才能參加，活動時間從10月7日09:00開始，一共有7個特殊地點。
活動開始時間：2026年10月7日（星期三）09:00
任務：滑動4個特殊地點
任務獎勵：金色花苗（金色禮物貼紙（藍色））
特殊地點：7個地點
活動地圖：官方尚未更新。