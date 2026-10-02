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尼泊爾北部希姆隆峰（Himlung Himal）基地營週末發生致命雪崩，多名工作人員當時正為迎接外國登山客搭設帳篷，卻遭大雪活埋。搜救人員表示，這起意外已造成至少15人罹難、1人失蹤，成為尼泊爾今年秋季登山季死傷最慘重的悲劇。綜合外媒報導，雪崩發生在海拔7126公尺的希姆隆峰，地點位於尼泊爾馬南縣（Manang）。週末期間，尼泊爾工作人員正為即將抵達的外國登山客在基地營搭設帳篷、固定繩索，外國客當時尚未抵達現場，營地卻突然遭到大雪吞噬。尼泊爾國家高山嚮導協會（NNMGA）會長古隆（Tul Singh Gurung）1日表示，搜救團隊本週稍早先尋獲7具遺體，週四（1日）又從積雪下挖出8具，累計共15人罹難，遺體預計將以直升機運回首都加德滿都（Kathmandu）。古隆坦言，目前仍有1名工人下落不明，但尋獲生還者的機率極其渺茫，搜救行動很可能就此結束。每年都有成千上萬的遊客前往尼泊爾觀光、登山，為當地創造數以萬計的就業機會，包括嚮導、挑夫與其他支援人員等旅遊相關職缺。然而，隨著氣候變遷加速冰河與冰層融化，這些靠山吃飯的高山工作者，正面臨越來越致命的作業環境。