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日本女星三吉彩花近日主演韓國電影《老千4：惡魔之歌》，片中她跟男主角卞耀漢合作大膽床戲，在韓網掀起許多討論。雖然話題逐漸延燒，她過去在日本節目中的發言也被翻出來，其中她自爆跟爸爸一起洗澡到20歲，更是讓許多網友直接看傻。三吉彩花在《老千4：惡魔之歌》跟卞耀漢有大膽床戲，隨著電影熱度發酵，韓國網友也開始「考古」三吉彩花過去的節目片段，其中一段於2020年公開的《Meringue的心情》內容尤其驚悚！那就是她居然跟爸爸一起洗澡到20歲。當時三吉彩花在節目上聊到自己跟爸爸感情非常好，不只會一起去迪士尼樂園，還會勾手、搭肩拍照；被主持人問到是否有人可以跟爸爸一起洗澡到20歲時，她更直接回答：「我有一起洗過！」三吉彩花透露，自己到高中時期都還會和爸爸一起泡澡，甚至會幫忙洗頭；不過後來爸爸開始覺得害羞，因此父女才不再一起洗澡。當時在節目中，三吉彩花還被問到理想型是否是爸爸型，當時大方回答「真的會變成那樣」，表示自己偏好年長、身材高挑的男性。三吉彩花是日本知名模特兒與演員，身高172公分，她曾演出Netflix《今際之國的闖關者》，還在2019年演出周杰倫〈說好不哭〉MV女主角，近年她陸續往海外發展，如今更是靠《老千4》進軍韓國市場，成功打出知名度。