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▲論壇也開放現場提問，現場學生與團體反應熱烈，賴瑞隆有問必答期盼透過此次論壇把完整的時間留給同學提問，達成雙向對話的成果。(圖／翻攝畫面)

高雄市長候選人賴瑞隆昨（1）日晚間赴中山大學參加「2026市長候選人青年論壇」，並在論壇上承諾，將推動全國第一部綜合性的《高雄市青年發展自治條例》，推動的公共青年參與。賴瑞隆盼透過此次論壇把完整的時間留給同學提問，並且謙卑傾聽、務實提出答案，達成雙向對話的成果。賴瑞隆1日推出首部競選廣告「百變隆隆」，把不同市民的心聲搬上螢幕，晚間參加「2026市長候選人青年論壇」，承諾讓青年真正成為城市決策的共同參與者。論壇也開放現場提問，現場學生與團體反應熱烈，問題多元且跨越同溫層，從社宅議題、校園轉型、產業如何與環境兼顧，以及日常運動的路徑，「百變隆隆」均有問必答。賴瑞隆指出，2026 年 1 月公布施行的《青年基本法》，要求地方政府設置由首長召集的青年事務發展會報，高雄已有青年事務委員會、兒少代表及學生代表參與各項市政任務編組的基礎，接下來，要把這些參與管道做得更穩固。賴瑞隆說，除了他已提出的「雄青五力」政見，將進一步承諾推動制定全國第一部綜合性的《高雄市青年發展自治條例》，將青年參與管道、跨局處會報及提案追蹤機制明定於條例，確保青年提出意見後，市府有專責單位處理，也有進度可以追蹤。此外，賴瑞隆指出，在陳其邁市府建立的基礎上，還要加碼三項措施，包括青年公共參與預算翻倍，強化支持青年提案、議題培力等，給年輕人更多把想法付諸實行的機會，並將青年局的公共參與預算翻倍；青年諮詢組織納入多元代表，在遴選制度中保障客家、原住民、新住民第二代及不同背景青年的參與機會，也重視非在學青年與偏遠地區青年的聲音，使市政討論更貼近各種生活經驗。賴瑞隆並承諾，上任三個月內召開高雄首次的「青年事務發展會報」，上任後，透過會報機制，要求相關局處首長親自出席，統合在各局處的青年議題，同時在會上直接聽取青年提案，當場回應並建立後續列管、定期公布進度的機制。賴瑞隆說，「一個頂尖的城市，一定有一所頂尖的大學」，而中山大學一直是高雄指標大學，他相信政治不會只有對立，也能有更多對話，年輕人不只是選民，更是一起決定城市方向的人。