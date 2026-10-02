我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕強調「市政優先」：別以為最後2個月能安全下庄

盧秀燕突點名好戰友：很多人支持國昌老師選總統

台中市長盧秀燕8年任期進入倒數，2028年是否更上一層樓備受關注，她昨（1）日晚間前往新北，參加民眾黨主席黃國昌新節目首集直播，兩人同框受訪時被問到外界熱議的「盧昌配」，盧秀燕強調兩人交情深厚，「大家一起繼續合作向前行」比較重要；話鋒一轉，她突然點名身旁之人：「也有很多人支持國昌老師選總統！」這讓黃國昌聽了反倒露出苦笑。《民眾有本4，直球問大事》節目中，黃國昌替觀眾詢問盧秀燕的下一步，以及是否參選2028總統？盧秀燕表示「我還沒決定」，但自己會把市長好好做到最後一秒，不能因為任期只剩最後2個多月，就認為可以「安全下庄」，因為期間仍可能發生如天然災害等意想不到的事情，因此目前仍會全力投入市政。對於2028總統大選，盧秀燕則談到在野陣營過去挑戰總統大選，多半是個人決定、個人挑戰，最後容易出現內鬥，甚至演變成在野內耗、同政黨內耗。她認為，2028應該改變過去模式，轉向「大家一起挑戰」，先凝聚一群希望國家更好、希望國家走在同一軌道上的人共同投入，不要一黨獨大。盧秀燕拋出建議，在野陣營應該先把大家團結起來，因為過去在野黨失敗的一個原因就是「內耗」；不過話鋒一轉，她突然笑著看向身旁的黃國昌說：「也有很多人支持國昌老師選總統，真的啊！我是說真的！」此話一出，黃國昌秒露出苦笑，現場也隨之響起笑聲。盧秀燕分享，她與黃國昌早在立法院財政委員會時就是老同事，兩人合作並非現在才開始，不論後來身處什麼位置，都一直保持緊密合作。她也提到，中間雖然發生過許多事情，也有人挑撥，但兩人的情感始終維持至今，往後也會繼續合作，「不用去管未來大家可能會扮演什麼角色，大家一起合作向前行，這個比較重要」。面對「盧昌配」以及2028總統大選等話題，黃國昌則沒有進一步表態，僅稱「我覺得先把2026年選好吧」，這件事情最重要；與此同時他也重申，當晚節目主要希望以比較輕鬆的方式與觀眾交流，不必談太過政治性的話題，第一次跟市長直播，希望網友們會喜歡。