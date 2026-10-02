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日本北海道棕熊出沒問題持續。北部美深町一名30多歲女子，9月29日（週二）晚間開車返家途中，突然遇上兩頭疑似母子的棕熊，其中體型較大的一頭接連3次撲向車頭，將引擎蓋撞到凹陷穿洞。驚險過程被行車記錄器完整拍下，所幸女子一直留在車內，沒有受傷。事發於當晚約7時30分，地點在美深町仁宇布山區的北海道道49號美深雄武線。當時女子駕駛輕型汽車往美深市區方向行駛，兩頭棕熊突然從東南方走出，橫越道路。行車記錄器畫面顯示，女子停車讓路後，其中一頭棕熊走到車頭前方，先以後腿站立的姿勢逼近，一度退後數步，隨即轉身加速撲向汽車，前腳重擊引擎蓋。牠隨後再度折返，連續撞擊車頭，影片中不斷傳出猛烈碰撞聲，女子在車內驚呼「糟糕、糟糕」、「被牠撞了」。體型較小的棕熊則留在後方觀望，沒有靠近車輛。警方估計，撲車的棕熊體長約1.5公尺，另一頭約1公尺，研判為母子。大熊撞車後不久，便與小熊一同離開現場。事件由女子家人報警，指她下班開車回家途中遭棕熊撞擊。車輛引擎蓋被撞至凹陷，留下疑似熊爪造成、長約10公分的刮痕，部分位置甚至被撞穿。所幸車輛仍可行駛，女子也沒有受傷，事後自行開車返家。她回憶事發經過時仍心有餘悸，表示：「我當時非常震驚，完全陷入恐慌。牠撞過來時，整輛車都在搖晃。我沒有想過牠會朝自己衝來，真的很害怕。」她說，當時立刻鎖上車門，只能留在車內祈禱棕熊不要打破玻璃、盡快離開。北海道警方隔天公開約20秒的行車記錄器影片，提醒駕駛人若在道路上遇到棕熊，切勿貿然下車或靠近，應減速停車、鎖好車門並關緊車窗，等熊離開後再繼續行程。事發地點位於山區，附近的Penkeniup川是當地知名釣魚地點，平日有居民與遊客造訪。根據美深町官方熊蹤紀錄，今年仁宇布地區多次發現棕熊，包括4月與5月在美深雄武線附近目擊兩頭熊，以及在松山濕原一帶發現母子熊蹤跡，這起事件也已列入9月29日的最新紀錄。北海道當局指出，棕熊在清晨與傍晚較為活躍，雨霧天氣時也更難察覺人類接近。民眾進入山林、釣魚或採摘山菜前，應先查看最新熊蹤資訊，避免單獨行動，並攜帶手機、響鈴與防熊噴霧；一旦發現足跡、糞便或聞到強烈獸味，應立即折返。警方也提醒，遇到棕熊時，切勿下車拍攝、餵食或蓄意驅趕，尤其母熊帶著幼熊時，可能因感到威脅而出現防禦反應。這次車輛被撞到穿洞，也顯示留在車內雖能提供重要保護，但不代表可以掉以輕心。