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在美國職棒大聯盟MLB季後賽外卡系列賽中，波士頓紅襪最終不敵死對頭紐約洋基慘遭淘汰。然而，在30日（台灣時間1日）第2戰掛帥先發的紅襪36歲右投葛雷（Sonny Gray），如今卻深陷作弊疑雲。葛雷該役主投不到5局，被敲出6支安打失掉2分後退場，但他在投手丘上頻繁觸摸脖子的舉動，以及網路上流傳其脖子發紅變色的照片，引起媒體和球迷質疑他使用作弊黏性物質的質疑。不過資深記者羅森塔（Ken Rosenthal）要大家冷靜看待，畢竟既然洋基和裁判都沒有指出這件事，那可能就沒有什麼問題。而大聯盟方面的調查也證實這種說法，目前官方表示比賽中的檢查沒有發現異狀，而且葛雷這一場比賽的轉速也沒有不同。這些異常舉動讓網友紛紛質疑他是否使用了「外部黏性物質」。美國體育媒體《Jomboy》在節目中指出：「照片中可以明顯看到該部位變色，而葛雷在投球空檔似乎不斷觸摸那裡。部分球迷堅稱，他為了增加握球的摩擦力，使用了松焦油或其他黏性物質。隨著他每一次觸摸脖子，外界的質疑聲浪就越滾越大。」此外，美國廣播電台WFAN也透露，大聯盟官方其實早已察覺異狀並介入調查：「葛雷每個半局結束後都接受了檢查。理所當然地，就像我們看到他脖子變色一樣，官方也因此對他進行了徹底的檢驗。」「他每局投完都接受了檢查。與他整個常規賽的先發相比，他的旋轉率並沒有升高，」WFAN主持卡頓（Craig Carton）說，「他們做了全面檢查，因為很明顯，如果你像我們一樣在看比賽，你會看到他脖子右側的顏色不對勁。」當天比賽被換下場後，葛雷對教練團的調度相當不滿，他直言：「在面對打線第3輪之前，我是全聯盟最棒的投手，我相信隊友們也是這麼想的。」隨後接手的紅襪牛棚慘遭洋基打線打爆，比賽呈現一面倒，也讓總教練崔西的調度飽受外界批評。據悉，葛雷將在今年冬天成為自由球員（FA），甚至有傳言指出他可能會選擇直接退役。若傳言屬實，這場伴隨著對教練團的不信任感以及黏性物質作弊疑雲的比賽，恐將成為他職業生涯極具遺憾的最後一役。