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嚴重心臟衰竭、尿路狹窄「多重共病」 醫：要闖五關治療

一名78歲男子長年受二尖瓣脫垂、重度二尖瓣逆流困擾，近日出現心臟功能惡化的狀況，甚至四肢冰冷、無法爬樓梯。經醫師檢查，發現個案的重度二尖瓣逆流可能已持續4至5年，加上多重共病，必須「連闖五關治療」，才能順利恢復生活。員榮醫院心臟外科醫師鄭伯智提到，患者7月中就醫時，心臟功能已經非常差，且呈現四肢冰冷、稍微走動就冒冷汗、無法爬樓梯等症狀。醫師檢查發現，患者的「中心靜脈血氧濃度僅40%」，明顯低於正常值65%，顯示「心臟已無法有效將血液與氧氣送到身體各處。」鄭伯智解釋，二尖瓣就像心臟裡控制血液單向流動的「門」，當瓣膜脫垂、關不緊時，血液就會往回流。而心臟需要更用力「打血」的狀況下，可能會逐漸造成左心房、左心室擴大，增加肺部及右心臟的負擔，最後甚至出現三尖瓣逆流與心房顫動。鄭伯智也推估，病人的重度二尖瓣逆流可能已持續4至5年。考量患者高齡，又有嚴重心臟衰竭、右側胸腔纖維化及尿路狹窄等多重共病，治療上必須有多種方式解決，包含尿路、心臟重建、脫離心臟輔助器、拔除呼吸器及血氧維持、復健。鄭伯智透露，住院期間，也陪著患者在病房走路、進行體能訓練，把體力找回來，術前準備時間可說長達一個多月。直到手術那天，歷時5個多小時。術後患者在加護病房觀察3天，順利拔除呼吸管及主動脈內氣球幫浦，之後轉回普通病房；術後第7天順利出院。透過居家遠距心電圖監測設備，患者每天在家自行操作並回傳數據，由醫療團隊遠端追蹤心律及心臟恢復情形，讓照護從醫院延伸到家中。鄭伯智提醒，二尖瓣脫垂是常見的瓣膜疾病，如果健檢發現心雜音，或平時出現胸悶、心悸、容易喘、活動量明顯下降等情形，應及早接受心臟檢查。若已確認有嚴重瓣膜疾病，更應依醫師建議定期追蹤，切勿因害怕手術而一再拖延，以免心臟長期承受過大負荷，造成心臟擴大甚至不可逆的心臟衰竭。