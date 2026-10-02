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民進黨北市議員洪健益指出，民族國小有近10名學生吃完營養午餐的「小卷」後，出現嘔吐、腸胃不適狀況，而供應商竟然和日前也發生腹瀉的金華國中同一家。台北市長蔣萬安日前稱「700多個學生，就只有一個班級9名學生不適」遭批冷血。蔣萬安今（2）日回應，他就只是還原整個案件的發生經過。蔣萬安說，醫師初步判斷，不能排除諾羅病毒可能性，而且這幾位學生身體不適，有一位吃素食，北市府慎重起見到學校，第一時間把檢體送驗，現在就靜待檢驗的科學數據結果。台北市免費營養午餐政策9月1日上路，沒想到卻陸續發生師生腹瀉事件，先是8日成淵高中87名師生食物中毒，10日北市大附中也有10名學生腹瀉，隨後又爆出金華國中有師生食用「小卷」後嘔吐、腸胃不適，而24日民族國小又被爆出學生吃小卷後嘔吐、腸胃不適。蔣萬安第一時間回應，目前七百多個學生，就只有一個班級裡的9名學生身體不適，同一個中央廚房提供給其他3所學校沒有類似狀況，就等檢驗結果出來。遭北市議員簡舒培批評，「難道對台北市政府而言，因為不是你們家的小孩，所以，他們就只能是一個個『個案』、一筆筆統計數字嗎？」教育局指出，民族國小9月24日共有716名師生食用校園營養午餐。截至9月26日最新疫調結果，二年級單一班級有9名學生陸續出現腸胃不適相關症狀，其中包含食用素食餐點的學生。6名學生已由家長陪同就醫，其餘3名則未就醫。經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，確切原因仍待進一步釐清，相關學生目前均已返校，已無身體不適情形。