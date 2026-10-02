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林志玲近日登上雜誌影片專訪，以接近素顏的自然狀態入鏡，氣質依舊溫柔，不過影片曝光後，部分網友卻發現她的五官看起來與過往螢光幕前的模樣略有不同，掀起「是不是變臉」討論。對此，整形醫師黃馨慧也發文分析，認為主要關鍵其實不是醫美，而是眼妝與眉毛的差異。林志玲近期接受《VOGUE Taiwan》影片專訪，畫面中她妝感相當淡，整體造型自然清新，與過去出席公開活動時完整妝髮、精緻眼妝的狀態有所不同。影片曝光後，不少網友關注她的眼神與臉部輪廓變化，討論她是否因為年紀、妝容或其他原因，看起來與以往不同。整形醫師黃馨慧發文表示，診所護士們也你一言、我一語討論林志玲，甚至問她「是不是做了什麼才怪怪的」。不過黃馨慧仔細看過後認為，林志玲這次看起來不同，主因其實是眼妝不同。黃馨慧指出，若有貼雙眼皮貼，可以修飾眼凹狀態；眼線拉長後，也能平衡長臉比例，讓整體五官看起來更有精神。她最後也下結論：「眼妝＋眉毛真的很重要。」意外點出妝容對臉部視覺效果的影響。事實上林志玲過去公開亮相時，多半都有完整妝髮加持，招牌甜美笑容與精緻眼妝早已深植人心。這次改以更生活化、自然的狀態上鏡，也讓外界看見她不同於紅毯與活動造型的一面。雖然引發外貌討論，但從醫師分析來看，妝容、眼線與眉型確實可能大幅影響視覺印象，也讓人感嘆化妝的重要。