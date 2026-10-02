我是廣告 請繼續往下閱讀

行駛途中底盤突然冒煙 駕駛急停疏散10童1師

全員撤離後娃娃車陷火海 所幸無人受傷

火勢猛烈車身嚴重燒毀 起火原因待火調釐清

新北市新店區今（2）日上午發生驚險火燒車事故，一輛幼兒園娃娃車載著10名幼童及1名隨車老師前往學校途中，行經中興路一段與中正路口時，63歲劉姓駕駛突然發現車輛底盤冒煙，立即靠邊停車，緊急將車上幼童及老師全部疏散。沒想到眾人才剛撤離，車底隨即竄出火舌，整輛娃娃車陷入火海，所幸所有人員及時逃生，無人受傷。警方指出，事故發生在上午8時40分左右，當時劉姓駕駛正開著幼兒園校車接送幼童前往學校，車內除了駕駛外，還有1名隨車老師及10名幼童。車輛行駛至新店區中興路一段、中正路交叉路口時，駕駛察覺車輛開始冒煙，發現情況有異後立即將車停靠路旁，並讓隨車老師及10名幼童迅速下車，到路邊安全處避難。然而就在全員撤離後不久，娃娃車底部開始竄出火舌，火勢迅速蔓延，沒多久整輛車便陷入火海，現場也冒出大量濃煙。警消接獲通報後立即趕赴現場，消防人員到場隨即佈設水線灌救，並於上午9時10分左右將火勢撲滅。由於駕駛及早察覺異狀，第一時間將車上人員疏散，包括10名幼童、隨車老師及駕駛均未受傷，避免火燒車事故進一步釀成傷亡。幼兒園隨後也調派另一輛校車前往現場，將受到驚嚇的幼童及老師接離。新店警分局表示，轄區碧潭派出所警力獲報後也趕往現場協助處理，事故並未造成周邊交通嚴重受阻，現場仍可正常通行。