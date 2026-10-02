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▲秘魯首都利馬一所主要招收海軍人員子女的學校，爆發嚴重校園性侵案（圖／截自The Rio Times）

▲足球賽返程校車上疑遭多名同學性侵！秘魯16歲男生案震驚全國（圖／截自臉書）

▲案件引起全國震動，總統藤森惠子下令徹查，並要求追求責任（圖／路透社／達志影像）

秘魯首都利馬一所主要招收海軍人員子女的學校，爆發嚴重校園性侵案。一名16歲男學生指稱，他代表學校出賽足球賽後，在返程校車上遭多名高年級同學性侵，車上據報還有司機、教師與球隊教練在場。檢方一度扣留10名學生調查，法院裁定其中6人須在少年中心接受4個月預防性羈押。案件震驚全國，總統藤森惠子下令徹查，並要求追究所有應負責任的人。案發於9月15日，涉事學校為位於利馬聖博爾哈區（San Borja）的海軍上將吉斯海軍學校（Liceo Naval Almirante Guise），主要招收秘魯海軍軍官及其他海軍人員子女，其餘學額也開放一般家庭學生。根據受害者家屬的報案內容，這名16歲男生當天隨校隊參加校際足球賽，返程途中在校車內疑遭多名同學性侵。他返家後情緒與舉止異常，經父母追問才說出實情，家屬隔天前往警局報案。檢方隨後安排他接受法醫檢驗，並透過專為未成年人設置的「格塞爾觀察室」（Cámara Gesell）錄取供詞，降低重複陳述造成的二次傷害。利馬中央區第七家庭檢察院初步調查10名高中畢業班學生，檢察官表示，已取得受害者、涉案學生、家長及到場警員的供詞，以及法醫檢驗結果等證據。其中4名學生在法定扣留期限屆滿前獲釋，檢方則向法院聲請對另外6人實施4個月預防性羈押。法院准許後，這6人被送往俗稱「Maranguita」的利馬青少年診斷與康復中心，等候進一步調查與審理。法院同時核發多項保護令，禁止涉案學生以任何方式接觸、騷擾受害者，並要求他們接受心理輔導。由於涉案者均為未成年，案件將依秘魯少年刑事責任制度處理。受害者代表律師表示，若罪名成立，涉案少年可能面臨6至8年的少年羈押處分，實際刑責仍須視個別角色與法院裁決而定。本案另一焦點，是校車上3名成年人的責任。檢方已確認，當時車內有司機、教師與球隊教練。秘魯海軍隨後主動向警方舉報這3人，調查他們是否目睹事件、有無善盡照顧學生的責任，以及是否延誤通報。海軍表示，已停止校長與多名教職員及管理人員的職務，並承諾配合調查，強調校方不容許任何形式的性暴力或侵害學生權益的行為。一名涉案學生的父親接受媒體訪問時，呼籲外界在法院裁決前不要毀掉孩子的人生，聲稱孩子們起初只是在車上「玩耍」，之後情況才失控，但也坦言若有人違法，就必須承擔後果。受害者的母親則反駁，這並非學生間的嬉鬧或惡作劇，而是嚴重的性侵害，要求校方與司法機關正視，不能以「打鬧」淡化孩子的遭遇。藤森惠子形容本案「極其嚴重」，要求婦女及弱勢人口部先行保護受害者及其家屬，再由檢方進行「嚴格、迅速」的調查，並強調一旦查明責任，所有涉案者都必須面對法律制裁。政府隨後頒令重組該校的教育管理與校務制度，由教育部接管至2027年12月31日。教育部副部長阿萊曼（Luis Aleman Nakamine）獲任命為臨時校長，並立即暫停校外活動，重新檢視學生監督、校車管理、通報機制與校園共融政策。本案也讓秘魯校園性暴力問題再度受到關注。教育部「SíseVe」校園暴力通報平台數據顯示，2026年1月至8月，全國共接獲11805件校園暴力通報，其中1198件涉及學生之間的疑似性暴力，比2025年同期的885件增加35.4%，也較2024年同期的986件上升21.5%。若再加上涉及教職員或其他教育工作者的案件，同期校園性暴力通報共達2059件。當地教育與兒童權益專家指出，本案不能只視為個別學生失控。當暴力被包裝成玩笑、性侵害被淡化成打鬧，沉默就會成為傷害的保護傘。除了追究涉案者責任，學校也應建立讓學生敢於求助的管道，加強性教育、同意觀念與旁觀者介入訓練，並確保帶隊的成年人真正盡到保護責任。為保護未成年受害者，秘魯當局未公開其姓名、照片等足以辨識身分的資料。案件尚未審結，所有受調查的學生在法院定罪前，依法推定無罪。