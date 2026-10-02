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底特律活塞與明星中鋒杜倫（Jalen Duren）長達數月的受限制自由球員合約僵局終於落幕。根據ESPN知名體育記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雙方已正式達成一份為期5年、總價值高達2億美元的全額保障合約，讓這齣在休賽季引發高度關注的續約風波在開季前圓滿落幕。這場勞資雙方的拉鋸戰在此前一度陷入僵局，年僅22歲的杜倫甚至為此缺席了9月28日的球隊媒體日與季前訓練營。查拉尼亞指出，杜倫原本仍在猶豫是否接受1年960萬美元的合格報價（Qualifying Offer），並期望能促成「先簽後換」的交易。然而，活塞球團立場堅定，在整個夏天陸續開出1.7億至1.9億美元的合約後，於兩周前正式將保障報價提高至2億美元。最終，杜倫在合格報價截止日（美東時間晚間11點59分）前妥協，接受了這份頂薪合約，與球隊鎖定長期合作關係。不過查拉尼亞也直言，這段充滿商業考量的談判過程，已為球員與球團間的關係留下些許裂痕，並可能對活塞的開季氣氛產生影響。杜倫在上個賽季打出生涯年，例行賽出賽70場，場均繳出19.5分、10.5籃板與2.0助攻的優異數據，不僅首度入選全明星賽，更獲得年度最佳陣容的肯定，確立了他在活塞陣中最具生產力的核心地位。然而，連續第二年闖入季後賽的活塞，卻見證了杜倫在季後賽的高低起伏。他的場均數據在季後賽滑落至10.2分與8.5籃板，球隊在首輪擊退奧蘭多魔術後，於第二輪與同區死敵克里夫蘭騎士血戰七場後遺憾敗北。杜倫是在2022年NBA選秀會上以首輪第13順位被夏洛特黃蜂選中，選秀權隨後經由紐約尼克交易至底特律。職業生涯至今累積出賽276場，場均貢獻13.5分、10.3籃板及2.1助攻。隨著合約爭議正式畫下句點，杜倫將歸隊備戰，活塞將於10月5日的季前賽迎戰鳳凰城太陽，並在10月20日的例行賽開幕戰中，於主場迎戰波士頓塞爾提克。