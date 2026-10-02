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▲昨日是中國十一國慶，吳奇隆（如圖）大方表態，手揮舞著中國國旗，祝大家國慶日快樂。（圖／翻攝自微博＠閃電新聞）

昨（1）日是中國十一國慶，不少台灣藝人紛紛發聲祝賀，陳妍希、張晨光更拍攝國慶宣傳短片，祝福「祖國山河錦繡」。而藝人吳奇隆相隔33年特別重返北京天安門廣場，手揮著五星旗喊著「國慶日快樂」，然而吳奇隆隨即返台並且10月4日將受邀到新莊球場為職棒富邦悍將開球，引發部分球迷反彈，一舉一動都將受到外界關注。昨日是中國十一國慶，吳奇隆在當天前往天安門，他手揮國旗表示：「太好了，總算要出發去天安門了！」透露上次是與團體「小虎隊」一起去，距離現在已隔了33年，將再赴一場「屬於中國人的浪漫之約」。影片中吳奇隆還翻出過往小虎隊的合照問說：「我也沒什麼變吧？」狀態保養得確實不錯，最後更再次揮舞著中國國旗，祝大家國慶日快樂。吳奇隆透過影片大方表態，立刻登上中國媒體，但尷尬的是他10月4日將受邀擔任中職富邦悍將的開球嘉賓，並再度跟統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲相見歡。不過，吳奇隆尚未現身開球，已讓網友吵成一片，不少人質疑：「這個確定不會敏感？」、「這沒爭議嗎。」但也有許多粉絲表示期待。事實上，先前香港藝人陳曉東才因過去支持反送中，而遭台鋼雄鷹取消演出，他曾在微博轉發「五星紅旗有14億護旗手」、「愛國愛港反對暴力」等言論，引發部分球迷反彈，並至官方臉書抗議，面對網友抵制，台鋼雄鷹之後也宣布取消陳曉東表演與開球行程，並表示「為避免相關討論持續模糊賽事及主題日活動焦點，決定主動調整。」