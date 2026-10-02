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▲柯志恩一路向攤商及民眾握手問好，除了不少人向她比讚加油，更有攤商送上象徵「凍蒜」的蒜苗，以及寓意「旺來」的鳳梨。(圖／翻攝畫面)

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天才完成16小時的「鐵人行程」，一天走訪5處市場，今（2）日一早仍馬不停蹄拚陸戰，清晨6點半就來到三民區高雄果菜市場，向攤商及民眾請安問早，隨後再轉往三民松江市場掃街，柯志恩更被攤商一路「餵食」，送上豬腳、豆花等點心，讓柯志恩相當感動，也感謝鄉親的熱情支持。柯志恩今在高雄市議員黃香菽、黃柏霖、市議員參選人童燕珍，以及高雄市青果商業同業公會名譽理事長吳清巖、理事長李界旺、高雄市蔬菜商業同業公會理事長余堃泉等人陪同下清晨前往高雄果菜市場，向工作的攤商朋友與買菜的民眾致意。柯志恩一路向攤商及民眾握手問好，除了不少人向她比讚加油，更有攤商送上象徵「凍蒜」的蒜苗，以及寓意「旺來」的鳳梨。許多買菜的婦女姐妹看到柯志恩，也興奮上前要求合照，柯志恩也來者不拒，展現親切接地氣的一面。隨後柯志恩來到松江市場，同樣受到熱情歡迎，不少機車騎士經過時特別停下與柯志恩握手，甚至有人熱情摘下手套，只為親手向她加油，柯志恩也不忘提醒對方騎車要注意安全。現場除了有攤商送上象徵好彩頭的蘿蔔。更有攤商因看她連日掃街，擔心她忙到沒時間吃飯，紛紛送上豬腳、豆花及金瓜等在地美食，讓柯志恩笑說，這下不怕餓肚子了，也感謝鄉親們的熱情相挺。柯志恩昨天從凌晨一路跑到晚間，完成16小時的5場市場行程，展現驚人體力。她也表示看到市場裡每一位早起打拚的攤商、以及鄉親們熱情的招呼與鼓勵，就覺得再忙碌也值得。今天一早再次走進果菜市場與松江市場，更感受到三民區滿滿的人情味與活力，大家的每一句加油、每一個握手，都是她繼續向前的力量。