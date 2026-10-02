退休金制度再創新局！教育部宣布「全人生週期基金」正式上線，私校教職員退休後可一路保障至 90 歲。以純新制 30 年資的大學教授為例，65 歲退休時專戶平均金額高達 1,514 萬餘元、月領約 5.6 萬元；若加上公保年金每月 2.4 萬元，退休後每月可領高達 8 萬餘元！私校儲金會提醒，教職員需親登平台手動切換切勿錯過。
🟡私校新增全人生周期基金！退休專戶破千萬
為保障私校教職員退休生活，教育部推出的「全人生周期基金」於 115 年 9 月 30 日置於自主投資平台供選用，涵蓋在職與退休提領全人生階段。資產採動態調整：40 歲前 100% 配置「積極型」；40 至 65 歲每年轉 4% 至「穩健型」；65 歲至 90 歲全數配置於「穩健型」並搭配 4.5% 固定提領率。
依教育部委託研究試算，純新制 30 年資的大學教授，65 歲退休時專戶金額高達 1,514 萬餘元，每月可領 5.6 萬餘元（所得替代率約 41%），至 90 歲時帳戶仍留有 1,984 萬餘元；若是 40 年資大學教授，65 歲專戶更可衝破 3,445 萬元，90 歲帳戶餘額高達 4,664 萬元。
🟡雙重保障加上公保年金！大學教授月領八萬
教育部指出，私校退撫儲金屬職業退休金，另有終身給付且隨通膨調整的「公保年金」作為基本保障。以 30 年資為例，公保年金每月可另外提供高中老師 2.1 萬餘元、大學教授 2.4 萬餘元之給付。
兩者相加下，30 年資大學教授退休後每月合計可領高達 8 萬餘元（5.6萬 + 2.4萬），30 年資高中老師每月亦可領約 6.9 萬餘元（4.8萬 + 2.1萬），大幅提升退休財務安全性。即將退休人員若欲達成此目標，可將舊制退休金存入全人生週期基金並配合「增額提撥」辦理。
💡私校全人生週期基金常見問答彙整
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會（私校儲金會）精選常見三大申辦問答：
Q1：新舊「人生週期基金」主要差異為何？
舊版於 62 歲至 65 歲即全數配置於保守型並領出；全新「全人生週期基金」40 歲前維持 100% 積極型，65 歲後維持 100% 穩健型（搭配 4.5% 提領率），涵蓋退休後至 90 歲的資產抗通膨與增值動能。
Q2：已年滿 50 歲，現在選用還來得及嗎？
來得及！即將退休者亦可選擇，系統會依實際年齡自動對應最適資產配置（如 50 歲為 60% 積極型 + 40% 穩健型），在退休前剩餘職涯持續發揮資產增值力。
Q3：教職員該如何手動選擇與切換？
系統預設投資組合仍為原人生週期基金，教職員需親自登入「私校退撫自主投資平台」，完成風險屬性評估後，於投資組合變更頁面手動勾選切換為「全人生週期基金」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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為保障私校教職員退休生活，教育部推出的「全人生周期基金」於 115 年 9 月 30 日置於自主投資平台供選用，涵蓋在職與退休提領全人生階段。資產採動態調整：40 歲前 100% 配置「積極型」；40 至 65 歲每年轉 4% 至「穩健型」；65 歲至 90 歲全數配置於「穩健型」並搭配 4.5% 固定提領率。
依教育部委託研究試算，純新制 30 年資的大學教授，65 歲退休時專戶金額高達 1,514 萬餘元，每月可領 5.6 萬餘元（所得替代率約 41%），至 90 歲時帳戶仍留有 1,984 萬餘元；若是 40 年資大學教授，65 歲專戶更可衝破 3,445 萬元，90 歲帳戶餘額高達 4,664 萬元。
教育部指出，私校退撫儲金屬職業退休金，另有終身給付且隨通膨調整的「公保年金」作為基本保障。以 30 年資為例，公保年金每月可另外提供高中老師 2.1 萬餘元、大學教授 2.4 萬餘元之給付。
兩者相加下，30 年資大學教授退休後每月合計可領高達 8 萬餘元（5.6萬 + 2.4萬），30 年資高中老師每月亦可領約 6.9 萬餘元（4.8萬 + 2.1萬），大幅提升退休財務安全性。即將退休人員若欲達成此目標，可將舊制退休金存入全人生週期基金並配合「增額提撥」辦理。
💡私校全人生週期基金常見問答彙整
財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會（私校儲金會）精選常見三大申辦問答：
Q1：新舊「人生週期基金」主要差異為何？
舊版於 62 歲至 65 歲即全數配置於保守型並領出；全新「全人生週期基金」40 歲前維持 100% 積極型，65 歲後維持 100% 穩健型（搭配 4.5% 提領率），涵蓋退休後至 90 歲的資產抗通膨與增值動能。
Q2：已年滿 50 歲，現在選用還來得及嗎？
來得及！即將退休者亦可選擇，系統會依實際年齡自動對應最適資產配置（如 50 歲為 60% 積極型 + 40% 穩健型），在退休前剩餘職涯持續發揮資產增值力。
Q3：教職員該如何手動選擇與切換？
系統預設投資組合仍為原人生週期基金，教職員需親自登入「私校退撫自主投資平台」，完成風險屬性評估後，於投資組合變更頁面手動勾選切換為「全人生週期基金」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。